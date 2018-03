Importante victoria para la Deportiva Minera frente a un Pulpileño que llegaba al Ángel Celdrán en unos puestos de play off de ascenso en los que se ha podido mantener una jornada más pese a la derrota. El tanto de la victoria local no llegó hasta el minuto 89, obra de Bauti desde los once metros después de un penalti muy discutido por parte los visitantes, que además le costó la expulsión a Mada.