El doloroso calentón deja paso a la reflexión

El escocor de la derrota en Los Cármenes duró varias horas en la madrugada del viernes al sábado. Incluso hubo alguna que otra pesadilla con el gol de Pedro, sólo segundos después del empate de Morcillo y de las celebraciones almerienses, pensando que ya tenían un punto en su poder. Y lo tenían, pero lo regalaron de la forma más dolorosa para el jugador y el aficionado. Sin embargo, poco a poco la mente se fue enfriando y hay dos lecturas importantes que sacar antes de afrontar el fundamental siguiente encuentro ante el Córdoba.

Por empezar por las cosas negativas, la primordial fue las facilidades dadas a los extremos granadinos, que destrozaron la línea defensiva del conjunto de Alcaraz. Machís y Pedro corrieron como gamos con muy poca oposición. De hecho, aunque se tratara de una jugada a balón parada, donde las marcas son diferentes, el ex del Elche estaba solo en el segundo palo y recibió tras dos toques de cabeza de sus compañeros para hacer el 3-2. Dos toques de cabeza en el área del Almería, dos. Y la segunda fue de Antonio Puertas, que precisamente no es su fuerte. Esta falta de contundencia en la última pelota sólo ocurre, después de un buen partido en líneas generales, cuando el equipo baja un pistón su intensidad. El tanto de Morcillo confió de sobremanera a un conjunto que, cuando rinde al 99% en vez de al 100%, da facilidades tan evidentes. Un conjunto más veterano y experto. no es que no hubiera dado lugar a la falta, es que prácticamente no habría permitido sacar de centro al Granada tras el empate.

Cambiando de tercio hacia los aspectos positivos, la derrota fue tan sumamente dolorosa porque el Almería vuelve a tener vida y amor propio. Una derrota sin opciones de sumar hubiera dolido anímicamente menos, pero ese escozor se produjo porque los rojiblancos tuvieron capacidad de reponerse a una situación adversa en el marcador. A esa mejora con respecto a la etapa anterior deben agarrarse los de Alcaraz.