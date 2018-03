Las 'rojillas' ganan a domicilio y acarician la permanenciaURA viaja a Granada en una jornada importante

El ISE Club Baloncesto Almería acaricia la permanencia en la Liga Femenina-2 después de imponerse en la tarde de ayer sábado al RACA Corral & Vargas granadino (56-67) en un encuentro que ha vuelto a sentenciar con una buena defensa y un extraordinario acierto en el tiro exterior (11 triples de 19 intentos).

Almería quiere demostrar que es rugby, la ocasión es propicia para hacerlo y el partido de este domingo supondrá poner sobre el barro, que no césped, y en la grada también muchos argumentos que han llevado al crecimiento fulgurante y a la sólida consolidación del club unionista. No se piensa en hundir al contrario, un vecino cuya presencia en el grupo C de División de Honor B conviene a los cruzados por bastantes motivos, sino en cargar una última bala para poder quedarse por cuarta temporada consecutiva en la segunda máxima categoría nacional del rugby. URA visitan al CD Universidad de Granada con la intención de decir adiós definitivamente al descenso directo.