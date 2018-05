Una dosis de verità italiana

Marco Motta es de ese tipo de futbolistas con raza y veteranía, que entiende e intrepreta el fútbol, a los que a todo equipo le gustaría tener en sus filas. El italiano, padre recientemente de una segunda niña, explicaba ayer en sala de prensa sus sensaciones de cara al tramo final liguero apelando al estado actual definiéndolo como momento en lugar de cambio: "Me gusta más hablar de un momento que de cambio. La temporada es muy larga y hay varios momentos, también con Lucas Alcaraz vi un Almería muy competitivo, aunque al final cogimos una racha negativa. Ahora veo un momento diferente del equipo, con confianza tras ganar al Barça B. Las sensaciones son más positivas y eso nos valió para hacer un partido muy bueno en Tenerife, con opciones de ganar".

Motta tiene su particular verità futbolística y la defiende a capa y espada, sin variar su opinión en función del oleaje: "Defensivamente estamos trabajando bien, con una solidez que debemos mantener. Atacando se ha mejorado mucho, debemos mantener lo bueno y ampliarlo, pero empezando desde la defensa porque si no encajas, a las malas empatas. Es fácil de entender, pero es así".

Gran defensor de Alcaraz durante su etapa, Motta se rinde a la estadística que presenta Fran Fernández al frente del primer equipo, invicto tras cinco partidos dirigidos: "Tengo que darle la enhorabuena porque los números son números y yo con él he hecho cinco partidos y solo hemos recibido un gol, sin perder nunca. Eso significa que tiene buenas ideas y sabe transmitirlas al equipo. Por lo demás la responsabilidad es nuestra, un entrenador puede ayudar mucho, pero el objetivo tenemos que sacarlo nosotros".

Si Aristóteles defendía que en el punto medio se encuentra la virtud, Motta abraza esa filosofía reivindicando el equilibrio entre los estados de ánimo: "Tras dos meses sin ganar no podemos vernos muy mal ni ahora como algo increíble. El equilibrio es fundamental. Estando al 100% podemos hacer algo bueno. Faltan cuatro jornadas y no podemos pensar más que en el Granada. No hay tiempo para relajarse, sino para trabajar fuerte".

Del rival del domingo destaca su juego por bandas, que ya trabajan para intentar neutralizarlo: "Sabemos cómo defenderlos, cerrando bien los espacios con la ayuda de extremos y centrales para tapar su juego por fuera e imponer el nuestro".

Con un año más de contrato a expensas de la salvación, daba una pincelada sobre su futuro: "Pasar un año difícil complica las cosas, y no hablo de responsabilidad porque es de todos. Eso no hace feliz a nadie y a mí tampoco. Pero el Almería me ha dado mucho porque llegué en un momento en el que necesitaba el fútbol y divertirme aportando. No me voy a olvidar del cariño que me regala la gente y cómo han cantado mi nombre al estar en la grada. Eso no se olvida, estoy centrado en estos cuatro partidos y tengo un año más. No sé si ampliaré mi contrato, pero mi predisposición a hablar es máxima. Parece una frase retórica, pero lo que ahora hay en juego es mucho más importante que mi situación personal".