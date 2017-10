Otra dura derrota para URA (41-10)

Se hace todo lo que se puede, y con eso no está siendo suficiente para abrir el casillero de puntos de la clasificación general de División de Honor B. Si se analiza el partido vivido en El Cuartillo, caben muchas esperanzas de cara a lo que se avecinará hasta el final de liga, pese a que lo fácil es quedarse con que han pasado cuatro jornadas y se sigue a cero. La virtud a la que agarrarse es la de la paciencia, ya que se confía en el trabajo y en el cambio de suerte, que deberá llegar en algún momento. Como muestra, viajaron a Extremadura un total de 21 jugadores, y uno de ellos, clave además como Ismael Varas, se lesionó en el calentamiento previo al choque ya vestido de corto.

Un solo cambio en la línea de tres cuartos, tres en el global de los más de 80 minutos de duelo duro contra CAR Cáceres, y secuelas en varios de los que sí dieron el sí para viajar, puesto que hasta 28 jugadores de Unión Rugby Almería han tenido que pasar por infecciones de diversa consideración en los pasados días. Con todo, y pese a que se salió bien, pero no tan intenso como el rival, lo que se pecó con un ensayo casi inicial, URA empujó, buscó, luchó y encerró a los locales en su campo durante 20 minutos. El problema de la anotación sigue estando patente, y como fruto de varios golpes de castigo a favor, en el último Ken Wills decidió tiro a palos para no irse de territorio enemigo sin anotar.

Era el minuto 24 y el marcador reflejaba un apretado 7-3, que estaba a favor por no saber aprovechar las oportunidades para hacer más puntos. Al poco se alejó Cáceres mediante el segundo ensayo de Abecia, un número 7 de ‘manos sueltas’ cuando le encimaba la defensa almeriense. En dura pugna, y con URA de nuevo volcada al ataque, otra vez la maldita última jugada costó otro ensayo en contra pintando un engañoso 19-3 en el marcador. Se están acostumbrando los cruzados a estos golpes anímicos, ya que lo lógico habría sido un 12-3 en el peor de los casos. No se arrugaron los hombres de Unión Rugby Almería, que hicieron un try nada más reanudarse el juego en la segunda mitad.

Fue Rafa Alastrue el que depositó y Emilio Arias el que completó el trabajo para situar a Cáceres a tiro de URA con el 19-10. Volvió a creérselo de nuevo la corta expedición almeriense, pero una rigurosa decisión en una touch fue decisiva al ‘echar’ del partido a Juan Cruz durante diez minutos. Con el físico justo, sin apenas cambios y con un jugador menos, los unionistas resistieron hasta donde les llegaron las fuerzas, pero Extremadura aprovechó la ocasión para hacer dos ensayos y poner tierra de por medio. Con las fuerzas otra vez equilibradas, URA volvió a ocupar el campo de Cáceres durante muchos más minutos, pero sin la capacidad para finalmente depositar el oval en marca.

Se salió del campo enemigo con un golpe de castigo en contra, y más tarde a Rafa Alastrue se le acabó la paciencia ante las referidas ‘manos ligeras’ del número 7 local. La expulsión temporal por amarilla fue casi ‘masiva’, puesto que a estos dos jugadores se unió también fuera del partido el delantero local López. 13 contra 14, pero demasiado avanzado el partido y demasiado gasto físico como para intentar recortar las distancias. Se aprecian ahora las duras consecuencias de la falta de instalación, sin una pretemporada seria por parte de Unión Rugby Almería, centrado más en los intensos entrenamientos en la asunción del nuevo sistema de juego que impone el neozelandés Wills.

El juego local, además y pese a las bajas, es muy fluido, rápido y con muchos apoyos, lo que le sirvió para un triunfo sobre unos mermados almerienses a los que les está costando mucho trabajo el arranque de temporada. No es para nada comparable la situación de unos y de otros, puesto que el club cacereño percibe, solo de administraciones, léase Ayuntamiento, Diputación (que pone dinero y cede el campo) y Junta, unos cien mil euros que son fijos año tras año y que sirven para planificar con tranquilidad. Sin embargo, Unión Rugby Almería tiene que lidiar con infinidad de problemas que restan energías de cara a lo importante, que debería ser el potencial de su equipo representativo.

En ese sentido, Ingenieros Industriales ha denunciado ante la Federación Española que varios de sus jugadores se marcharon de Almería con infección de diversa consideración, y el ente federativo ha solicitado todo lo que ha visto pertinente al club unionista. Además, hasta 28 jugadores de URA han pasado esta semana por ese mismo proceso infeccioso, llegado a través de las heridas abiertas en el último choque en casa. Mermadas las fuerzas, el problema está ahora en encontrar una solución para el Emilio Campra o disponer de un campo alternativo en el que recibir a Trocadero de Marbella el próximo día 22, en la vuelta a la competición. De haberse cumplido los plazos del Juan Rojas, la temporada sería muy distinta.