Otro que echaron y triunfa

A José Ángel Jurado le vino excelente el cambio de aires. Pese a ser del agrado de la afición por su entrega y titular indiscutible en ese período de la temporada pasada, el cuerpo técnico de Fernando Soriano decidió darle la baja de forma incomprensible y quedarse, por ejemplo, con Diamanka. Sin decir ni una sola palabra altisonante, el sevillano se marchó con la cabeza bien alta y mostrando su agradecimiento al Almería, a la Segunda noruega, Obosligaen, donde ha conseguido lo que no logró vestido de rojiblanco: el ascenso a Primera con el Bodø/Glimt.

"La temporada ha ido realmente bien, mejor de lo que pensaba. Aunque todavía nos queda un mes de competición, ya hemos conseguido el título de liga y el ascenso, que era el único objetivo del club", adonde arribó en busca de una nueva aventura: "Cuando llegué aquí y vi que todo era diferente: clima, idioma, cultura, el estilo de juego... Lo pasé un poco mal al principio pero después, gracias al apoyo de todos mis compañeros y sobre todo a la confianza del entrenador, he desplegado mi fútbol y he sido feliz al cien por cien. Hacía tiempo que no podía decir que disfrutaba sobre el césped".

Ahora, a José Ángel le toca descansar y recapacitar sobre su futuro. "Tengo una oferta de renovación, pero en noviembre, que son las vacaciones, necesito volver a casa y descansar y elegir lo mejor para mí. La posibilidad de volver está ahí, porque me he sentido a gusto y muy querido y al final eso es lo que a uno le llega al corazón", donde sigue teniendo al Almería, pese a la forma en la que le hicieron salir: "Me sorprendió. Es cierto que el equipo estaba en una dinámica mala, pero yo estaba siendo titular y creía que podía seguir siéndolo. Siempre di el cien por cien por esa camiseta, pero como me dice mi gente, no hay mal que por bien no venga. Ahora soy feliz y estoy muy contento. Semanas más tarde de mi despido se vio que no era el culpable, me quisieron ver fuera y lo consiguieron, pero es agua pasada y lo único que deseo es que le vaya bien al club, porque he conocido personas maravillosas en Almería", finaliza el sevillano, amable y respetuoso como pocos en este deporte, a veces falto de valores.