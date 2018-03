Un encuentro de revancha para Unicaja

No caben sorpresas entre los dos últimos finalistas del torneo del KO. Está claro que se conocen a la perfección, que se tienen estudiados hasta en el más mínimo detalle y que pocas cartas quedan boca abajo entre Unicaja Almería y CV Teruel. En el voleibol, (casi) todo está inventado, si bien no se da nada por descartado al echar un vistazo a ambos banquillos. Con todo, los mismos protagonistas asumen que gran parte de lo que pueda suceder en Los Planos hoy, y quién sabe si en semifinal o final de play off si se dan las circunstancias, dependerá del grado de inspiración que se tenga sobre la pista. Los verdes necesitan concentración, y el pabellón turolense no parece propicio para ello, pero a ellos les motiva.

Si se haba de motivación, lo que más efecto causa es la cercanía de esa final de la Copa del Rey de hace dos semanas, "la tenemos muy reciente", decía Ignacio Sánchez durante la semana, porque la derrota, si eres un campeón, te obliga a dar respuesta. No importa la situación final de la clasificación, da lo mismo con quien se produzca el cruce de semifinales y el orden de los partidos, comenzando en el Moisés o fuera de él: Unicaja Almería quiere ganar, como siempre, y comenzar en tierras aragonesas una línea recta de 9 partidos que lleve directa al duodécimo título de la Superliga. En ese trazado se admite alguna curva, como es lógico, pero lo que se visualiza es el camino más corto hacia en ensanche de la leyenda.

En esta jornada también juega en Los Planos, por segunda semana consecutiva, Urbia Voley Palma, circunstancial aliado con Unicaja, aunque los ahorradores no saquen provecho de ello, para una victoria almeriense que le devuelva el liderato. No es tan importante ocupar esa primera plaza por la vidilla de acabar primero en la fase regular, que el pasado curso no les sirvió de nada a los ahorradores, sino porque los palmesanos tendrían de cara un duelo de semifinales ante el cuarto y los dos grandes rivales para su reválida de título protagonizarían un duelo del que solo uno saldría vivo. Resumiendo, si los blanquiverdes ganan este sábado, ponen cerca volver a Los Planos en semis, y si caen, irán casi seguro a Son Moix. Hasta ahora Teruel solo ha perdido un partido, ante Palma en la primera vuelta, y suma 53 puntos frente a los 51 de los palmesanos y los 49 de los ahorradores.