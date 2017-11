Ni equipo, ni técnico, ni presidente...

Los pañuelos al viento de la afición rojiblanca cuando Arcediano Monescillo decretó el final del encuentro fueron de hastío, de cansancio por presenciar el mismo esperpento año tras año. La pañolada de órdago no tuvo un foco único, estuvo dirigida a todos los estamentos del club en línea vertical y descendente, desde arriba hasta abajo.

De un tiempo a esta parte el equipo está en manos de un presidente más pendiente de la venta del club, que deja la dirección deportiva en manos neófitas, cargándose lo poco que ya funcionaba y negándoles las partidas necesarias para confeccionar un plantel de garantías. Imbuidos por lo que la entidad resuda por sus poros los jugadores llegan a la holgazanería sobre el césped y el entrenador se ve impotente para levantar la nave.

Malo cuando se apela a la testiculina tan pronto y peor que para salir de una racha de seis partidos sin ganar -ya siete- se prescinda en el once del jugador que venía estando más en forma de todos, el canterano Gaspar.

Bastaba con no ser peores que el Cádiz, que acumulaba ocho encuentros sin saborear la victoria. Pero ya se conoce la vertiente resucita muertos de este Almería, volviendo una vez más a ponerla de manifiesto. Bastaba con ser serios atrás y mínimamente acertados arriba para desarbolar a un rival rústico, de juego predecible y por momentos cavernario, que supo nadar y guardar la ropa para sumar los tres puntos y dejar a su paso una crisis de proporciones bíblicas.

El equipo no juega a nada y lo peor es que no hay atisbo alguno de que la situación vaya a cambiar en el corto plazo, ni siquiera trayendo a un entrenador que ocupe el banquillo de Ramis, como en su día él ocupó el de Soriano y éste a su vez el de Gorosito en un bucle interminable.

El problema no es coyuntural, sino estructural, de no hacer las cosas bien cuando se debía, en verano, y ahora, en plena competición, están pasando factura. ¿Por qué no vino un 9 resolutivo si se pidió por activa y por pasiva?, ¿por qué no vino el extremo diestro que el entrenador demandó con insistencia? Preguntas retóricas que se hace la afición y no acaban de tener una respuesta convincente.

En mitad de ese mar de dudas se presentaba el Cádiz en el Mediterráneo y Cervera, perro viejo de este circo, supo sacar petróleo. Renuncia al balón, repliegue detrás de la pelota y transiciones feroces los pocos instantes en los que el esférico estaba en su poder. Si a dos puñales por bandas como fueron Álvaro García y Salvi le unes un flan defensivo, el resultado es obvio, una autopista sin peaje.

Tuvo el Almería media hora de juego discreto y aseado en la que dispuso de un testarazo a la cruceta de Alcaraz, otro cabezazo manso de Caballero a las manos de Cifuentes y un par de disparos más desviados del centrocampista catalán, a quien se unió Pozo con el mismo infortunio.

Era un dominio engañoso, por cuanto el Cádiz está cómodo en ese escenario y en cuanto merodeó el área de René dio el primer zarpazo. Absurdamente fue tras un saque de banda pésimamente defendido por Fran y Joaquín, que permitieron a Bijker colarse y centrar desde la línea de fondo para que Salvi rematase sin oposición con la zaga descolocada.

Un calco, por la banda contraria, fue el 0-2 al poco de salir de vestuarios. Esta vez desbordó el recién ingresado Carrillo y culminó de nuevo Salvi casi sin oposición. El pozo ya es real y aquí no se ve amor propio.