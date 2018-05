Siete equipos para dos plazas

El final de la competición en la zona baja de la Liga 1|2|3 se presenta más emocionante que nunca, con hasta siete equipos inmersos en la lucha por eludir el descenso a falta de dos jornadas. La derrota en el Nuevo Arcángel complica las cosas para los intereses de la UD Almería, que de haber ganado en Córdoba habría sellado la permanencia de forma matemática.

Los siete oponentes se encuentran en un puño de apenas cinco puntos de diferencia, entre los 43 que tiene el Barcelona B y los 48 que suma el Alcorcón tras su sorpresiva y comentada goleada al Rayo Vallecano, líder de la categoría, por un contundente 4-0. Los alfareros son los próximos visitantes al Estadio de los Juegos Mediterráneos, cerrando los rojiblancos el curso en el Anxo Carro de Lugo el sábado 2 de junio.

Lograr la permanencia matemática la próxima jornada se antoja complicado porque los de Fran Fernández dependerán de otros resultados, pero en caso de victoria sobre el conjunto entrenado por Julio Velázquez, unido a que la Cultural no logre derrotar al Oviedo (basta con un empate) dejaría a los indálicos virtualmente salvados. La razón es que proyectándose a 49 puntos el Barça B (43) ya no sería rival al tener el gol average particular perdido, mientras que la Cultural a lo sumo podría igualar a los unionistas en la última jornada, si bien los leoneses también tienen el average particular perdido. Sería algo virtual porque cabe la posibiliad de empates múltiples en la última jornada y en ese escenario hay que ver la suma de puntos entre los contendientes en la hipótesis de igualada triple o cuádruple.

Echando un vistazo al calendario, el Almería no es de los que peor lo tiene. Para el Alcorcón no será definitivo lo que ocurra en el Mediterráneo, ya que luego recibirá en Santo Domingo a un Reus que no se juega nada. Algo parecido le ocurre a los almerienses, que pase lo que pase el domingo, aún tendrán el comodín del Lugo, ya con su objetivo cumplido.

Peor se le han puesto las cosas al Albacete, que acumula ocho jornadas sin vencer y recibirá en el Carlos Belmonte al Barça B en un duelo de todo o nada, si bien se guarda el as de la visita al Tenerife, otro equipo ya sin metas clasificatorias.

Al Nástic, cuyo calendario pintaba crudo, se le han suavizado las cosas, ya que apunta a que se las verá ante un Huesca (al cierre de esta página no había acabado su duelo en Lugo) y un Rayo ya ascendidos. La Cultural lo tiene feo ante dos rivales que pelean por entrar en el play off como Oviedo y Numancia, mientras que el Córdoba cuenta con sumar 6 ante Reus y Sporting. El Barcelona B, que ha ganado sus dos últimos choques, apurará sus opciones visitando al Albacete y recibiendo en casa al Real Zaragoza.