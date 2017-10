No ha hecho si no comenzar el trimestre y ya tiene el alumno ante sí un examen. Sorpresa, no final, pero sí muy importante después de empezar a faltar a clase en las últimas semanas. Mucha materia que no se ha estudiado y los primeros temas del libro que se los sabía, pero que poco a poco ha ido olvidándolos por no refrescar los conocimientos ya adquiridos. Total, que o se aplica para aprobarlo o no va a haber chuletas que le libren del cate.

Más o menos así se presenta el domingo para el Almería, día de descanso escolar, pero de trabajo futbolístico. Los rojiblancos se han dejado ir tras un buen comienzo, han levantado el pie del acelerador sin ser conscientes del peligro que ello implica. Ramis dijo en la rueda de prensa previa al Huesca que veía a sus jugadores muy concentrados y que su función era tenerlos así. Después de ver lo ocurrido en ese encuentro y en Vallecas, suena a toque de atención a sus pupilos para que vuelvan a ponerse la ropa de faena y se quiten el traje de bonito. Si este equipo tan limitado no brega, va a pasar muchos problemas. Y hoy, sin sus mejores jugadores sobre el césped, tiene que multiplicar sus esfuerzos.

Las bajas se han cebado en el momento más delicado de este comienzo liguero. Si bien en este declive de juego se ha notado la ausencia de Tino Costa, que hoy tampoco estará, para recibir al Valladolid tampoco podrá vestirse de corto Pozo, el otro jugador que le aportaba algo diferente a la zona más creativa. Ramis tiene una difícil papaleta al respecto, sobre todo porque en los tres últimos encuentros el Almería ha sido plano, horizontal y no ha tenido ocasiones de gol. Y cuando las tiene, más vale que esté un centrocampista porque los delanteros siguen con su eterna sequía. Preocupante situación para enfrentarse a un rival que es la antítesis de los rojiblancos.

Y es que el Real Valladolid quiere, por su parte, ratificar su buen estado de forma, también a domicilio, ya que en su feudo se ha mostrado muy regular, pero ha perdido la concentración en sus salidas, como sucedió en la última que realizó a Vallecas. Los vallisoletanos llegan a este encuentro con el 4-0 en su mochila, cosechado ante el Alcorcón, aunque deben seguir mejorando varias facetas, si quieren mantener la dinámica positiva, como es la velocidad en el juego y la presión defensiva.

La plantilla pucelana comenzó el viernes a preparar este enfrentamiento, al igual que el Almería, con la habitual sesión de recuperación para los que fueron titulares ante el cuadro madrileño, mientras que el resto del grupo trabajó con intensidad. El centrocampista Míchel, autor del segundo gol en el partido ante el Alcorcón, llevó a cabo una sesión programada en el gimnasio, según confirmó el club blanquivioleta por lo que es duda. Todo con el objetivo de hacerse fuertes fuera de casa, después de esa cuarta victoria consecutiva conseguida como local, para seguir escalando posiciones y mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Para evitar que la afición siga viendo sobrevolar los fantasmas de las últimas temporadas, Ramis tendrá que inventarse un once desconocido y que, a priori, no permite ser demasiado optimistas. Sin embargo, es su función tratar de cambiar esta percepción. La baja de Morcillo, que ha visto dos rojas en los últimos dos encuentros jugados, traerá consigo una pareja de centrales que no funciona, Joaquín-Owona. El míster duda si poner a Motta como lateral y adelantar a Fran Rodríguez, flojo defensivamente, para paliar la ausencia de Pozo. Otra opción sería volcar a Alcaraz a banda, puesto que el trivote parece innegociable, con lo que Nauzet Alemán jugaría en la mediapunta. En la convocatoria es el jugador con más calidad y aunque físicamente anda justo, el Almería necesita de un jugador de sus características y su experiencia esta tarde. Arriba en principio estará Caballero, como en Vallecas, con más movilidad y tesón que Juan Muñoz, aunque con la misma falta de eficacia goleadora. Con todos estos problemas, y para no meterse en más problemas, el Almería debe ganar esta tarde.