La excitación positiva

Si Jorge Valdano apadrinó el término 'miedo escénico' para referirse a lo que pueden sentir los visitantes en el Bernabéru, Corona acuña ahora el término 'excitación positiva' que según su parecer ha suscitado el triunfo ante el Barça B para que la UD Almería logre batir al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. Así lo reflejaba ayer el talaverano en los micrófonos de la radio oficial del club: "La victoria nos debe estimular más porque en este momento de la temporada, tras ganarle al Barça B en casa, si hacemos otro triunfo nos quedamos en una situación privilegiada y huimos de esa zona tan peligrosa. Tenemos que afrontar esta semana con la misma intensidad, carga emocional e ilusión de final que nos lleva a buen puerto, con ese estado de excitación positiva".

El director deportivo del conjunto rojiglanco recordaba que los chicharreros querrán apurar sus opciones de disputar el play off de ascenso: "Hay once futbolistas de blanco y azul que son profesionales y a veces se nos olvida. Lo exigimos y cuando llega el día en el que no hay mucho en juego queremos que no lo sean. Ellos quieren ganar, que es lo más primitivo de lo que llevan dentro, para mostrarse, celebrar goles y ganar ante sus aficionados. Si lo hacen Lorca y Sevilla Atlético, ¿cómo no lo va a hacer el Tenerife? Pero estamos en buen momento para ganar allí. Nosotros pensaríamos ¿por qué no soñar? Etxeberria es pura pasión y seguro que no ha dejado que caigan en esa relajación, sino que peleará por ese sueño".

El director deportivo rojiblanco considera que los de Etxeberria no estarán relajados

Para el excapitán unionista la labor de la afición ahora es clave: "Es un partido que tenemos que jugar mucho antes de que pite el árbitro, estar preparados e ilusionados por la exigencia y necesitamos lo mejor de todos. También lo tenemos que jugar los que estamos alrededor del equipo y nuestros aficionados, que aunque no puedan viajar a Tenerife nos van a respaldar por redes sociales para que haya esa excitación positiva para que los jugadores sientan que el entorno también juega con ellos".

Para acabar pedía un último esfuerzo en estas 5 jornadas: "Siendo los mejores en momentos de dificultad, ¿por qué no mantenemos el pie en el acelerador? No hay que esperar al año que viene, empecemos por esta semana. Hay que sacar el espíritu de fuerza"