¿Y por qué no falso 9?

Transcurridas siete jornadas ya puede atisbarse con claridad que este Almería está logrando defender bien (no en vano apenas ha encajado cinco tantos) y, aunque la zona de creación está todavía en fase de construcción, también puede afirmarse que genera juego en la sala de máquinas con cierta facilidad. El punto negro se encuentra en la punta de lanza. Conste que no se alude a la delantera en sí, pues por los costados el equipo viene funcionando con solvencia, sino al eje del ataque.

Que Pablo Caballero y Juan Muñoz, los '9' fichados en el mercado veraniego para ejercer de hombres gol del equipo, apenas hayan podido contribuir con un tanto en los 612 minutos que llevan disputados, empieza a generar debate entre los aficionados rojiblancos. Un debate del que no es ajeno el cuerpo técnico. Como muestra está el simbólico ejercicio de finalización puesto en marcha en la sesión del pasado martes por Luis Miguel Ramis con sus dos referencias ofensivas.

A estas alturas el tema todavía no agobia, pero sí preocupa y se intentan articular soluciones. En las primeras jornadas se percibía un equipo demasiado plano y horizontal, situación que el técnico catalán supo reconducir, por lo que nada induce a pensar que no pueda hacerlo también con el problema del '9'.

Tal vez el inconveniente radique en la dificultad de encajar ese '9' en los sistemas de juego que han venido empleándose hasta la fecha, que por lo común han sacrificado su faceta realizadora en pro del trabajo colectivo en beneficio del grupo, lo que ha contribuido al lucimiento de la segunda línea a costa de la sequía propia.

Con el 1-4-2-3-1 que Ramis arrancó la temporada, Caballero logró su único tanto. Lo hizo en la jornada inaugural en Tarragona, pero por lo común al argentino se le ha visto bastante desasistido con ese dibujo, más preocupado en ayudar al equipo que en beneficio propio. Con todo, gozaba de un inmejorable asistente por la banda zurda como es Fidel (desactivado para esa faceta cuando actúa por la diestra) y con la visión de Pozo para filtrar pases desde la zona de enganche.

La falta de verticalidad mostrada por el equipo, unida a la llegada de Verza, el último refuerzo en incorporarse al plantel, llevaron a Ramis a modificar su esquema previo, apostando por amar mejor el centro del campo desechando el doble pivote hasta entonces interpretado por Rubén Alcaraz y Mandi por un trivote en el que el oriolano viene entrando en un rotación de la que también participa Tino Costa, pues son 3 puestos para cuatro jugadores, si bien dos son de mayor contención (casos de Mandi o Verza) y tanto Alcaraz como Tino poseen mayor vocación ofensiva.

Ese movimiento varió el posicionamiento de Pozo, cayendo a una banda (al principio por la izquierda, aunque en León se le vio partir desde la derecha), pero la figura del delantero sigue sin tener el protagonismo necesario en dicha disposición, algo que pudo comprobarse frente a la Cultural, donde ni Juan Muñoz primero ni Pablo Caballero después gozaron de ocasiones reseñables.

Visto que con el 1-4-3-3 tampoco acaba de funcionar la figura de un delantero estático como es Caballero ni la de otro más dinámico como puede ser Juan Muñoz, una alternativa plausible podría ser la de pensar en introducir un falso '9' que pueda moverse con libertad en todo el frente de ataque, implementando la conexión con la medular a la vez que dándole salidas a los jugadores de banda. Vicente del Bosque abrió camino utilizando con éxito a Cesc Fábregas en dicha posición, algo que Zinedine Zidane también ha hecho con éxito en el Real Madrid con Isco y Asensio. El Almería dispone de un futbolista que podría desempeñar dicho rol: José Ángel Pozo. Moviéndose en las proximidades del balcón del área y cayendo a los costados es un peligro, por lo que se abre como una vía a explorar.

Dicha propuesta permitiría a su vez mantener la buena conexión por la zurda entre Nano y Fidel, a la par que en la diestra surgen múltiples variables como probar a Fran Rodríguez de extremo con Motta guardándole las espaldas o, en su defecto, tirar de especialistas en la posición como Nauzet, Álamo o el canterano Gaspar.

Teniendo en cuenta las características propias y peculiaridades tanto de Caballero como de Juan Muñoz, parece evidente que su mejor encaje táctico pasaría por apostar alguna vez por el clásico 1-4-4-2, al que cada vez más técnicos se muestran reacios. A día de hoy Ramis aún no ha probado con ambos atacantes sobre el campo, pero alguna vez tendrá que ser el primer día. Visto en la pizarra no sería un mal plan C (teniendo por A al por ahora aparcado doble pivote y por B al trivote actual). A priori el damnificado sería Pozo, pero si mediase sanción o lesión del malagueño...