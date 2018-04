Hacía falta esta foto

La victoria del pasado sábado ante el Barcelona B apagó todos los fuegos deportivos que podía haber dentro del vestuario rojiblanco. La mala dinámica y la marcha de Lucas Alcaraz hicieron temblar a un afición que veía cómo se tambaleaba el equipo rojiblanco, pero los tres puntos son la mejor terapia posible.

Después incluso de alguna declaración curiosa, como la de Tino Costa apelando a la hombría para que el vestuario se concienciera de lo mucho que se están jugando, la foto que los jugadores colgaron en las redes sociales nada más vencer al filial azulgrana, tiene mucho valor. Lo primero porque no suelen hacerlo a menudo, lo que demuestra que los rojiblancos se han quitado un gran peso de encima, y lo segundo porque están todos, a excepción del recién operado Gaspar y de Mandi. Pero en la imagen no fallan ni los lesionados, como el capitán Morcillo, Nano o Fran Rodríguez, ni los no convocados, caso de Verza, Álamo o Juan Muñoz.

Otro punto recuperado con el 1-0 ante el conjunto azulgrana es la comunión con la grada. La afición almeriense estuvo espectacular y los protagonistas del choque no dudaron en darles las gracias al término del encuentro. Los aficionados, por fin pasando un domingo tranquilo, tuvieron un bonito detalle con Fran Fernández, cuando apareció tras el entrenamiento matutino de recuperación por el campo anexo para ver el 4-1 del Almería B al Loja. Aplausos y gritos de agradecimiento por algo tan simple, pero tan valioso, como es una victoria.