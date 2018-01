"No es qué falta, es qué podemos conseguir"

-¿qué destacaría del Oviedo?

-Es un equipo con una inercia muy positiva de los últimos partidos y en un estadio donde la gente aprieta mucho. Necesitaremos un buen rendimiento para lograr un resultado positivo.

-¿Las demandas del cuerpo técnico en materia de refuerzos invernales coinciden con las de la dirección deportiva?

-Más que pensar en qué falta es qué se puede conseguir. Deben pagarlos los clubes de los que vengan por el tema del control financiero. La planificación está en base a los recursos y aquí son prácticamente inexistentes por el tema del control. La situación la conocía, no sabes las variables pero sí conocía la situación interna y trabajamos situaciones que encajen en eso.

-El equipo no anda fuerte a domicilio y el Carlos Tartiere no parece el mejor escenario para reaccionar...

- Es el típico partido que si sale bien nadie puede decir que el rival no te ha exigido. Llevan varias victorias seguidas en casa y encajando poco. Si superas el reto se alejan muchas dudas. Estoy contento con los partidos de Barcelona y Granada, aunque en Alcorcón no estuvimos bien en el segundo tiempo.

-Estos días se le ha visto probar a Pozo como falso '9', ¿lo tiene en mente para mañana?

-Me gusta durante la semana trabajar distintas ideas por varias cosas, primero para tener a los jugadores en estado de alerta y luego porque hay que presentar una alineación y hacer tres cambios. Intentas trabajar con lo que prevés que luego se va a producir.

-Anquela viene jugando con tres centrales en la zaga, ¿cómo se derriba esa muralla?

-Hay que hacer un partido muy completo, trabajar con orden y criterio con el balón. Adaptarnos al campo, porque intuyo que va a ser pesado y no favorece a nuestras cualidades. Debemos adaptarnos a eso y a las áreas. No hay ninguna faceta en la que puedas permitirte el lujo de no estar bien. Tenemos que confiar en lo que trabajamos y hacemos y que individualmente cada cual haga lo que necesita la idea colectiva. Hay que guardar un equilibrio entre la aportación individual y la idea colectiva.

-Ya puede contar con Caballero y Fran Rodríguez, ¿los ve para tener protagonismo? ¿Verza sigue arrastrando molestias?

-Pablo lleva dos meses lesionado y no puede estar al ritmo del resto. Fran tiene un pasito más, mientras que Verza no ha parado tanto en los últimos tiempos, pero debe corregir una serie de molestias que le impiden estar al 100%.

-El trivote en la media parece haberle dado equilibrio al equipo, ¿ese esquema es irrenunciable o el dibujo dependerá del rival y los jugadores disponibles?

-Casi todos los equipos, salvo que sea muy rotundo y con mucho podría dentro de la categoriá, tenemos que ir alternando los estímulos a nivel de sistema. Manejamos dos y cuando recuperemos gente usaremos alguno que otro más. Todos te dan unas cosas y renuncias a otras. Si los tres de en medio están bien, puedes controlar más el juego. Es más simétrico que el 1-4-4-2 y en determinadas zonas te hace sufrir. Pero con los jugadores recuperados incluso podríamos jugar un día con tres centrales.

-¿Le preocupa que entre los tres delanteros apenas hayan marcado 2 goles en 22 partidos?

-Preocupa seguro porque su estado de ánimo varía en función de las cifras que van logrando. Confiamos que su estado de forma se regularice, el equipo genere y ellos definan sin obsesionarse. Conseguir goles o no condiciona mucho la consideración de la grada, el estado de ánimo del jugador y también los resultados. Los delanteros que tenemos son diferentes los tres y los necesitamos a todos para tener recursos y competir durante la semana además de hacer cambios.

-¿La vuelta de Fran Rodríguez y Motta podría reeditar la dupla en banda derecha?

-Dependerá de lo que elijamos en el resto de los puestos y que trabajamos hasta que Fran se lesionó. Puede que sí o que no, pero hay más competencia para ese puesto.

-¿Asaltar el Carlos Tartiere sería el mejor modo para recuperar la confianza a domicilio?

-El Oviedo encaja poco, está fuerte a balón pardo y tienen jugadores rápidos para las contras. También es muy importante la inercia de la confianza que le generan los resultados. Cuando te enfrentas a un rival con mala dinámica los entrenadores somos pesados por tener cuidado y ahora por tener un reto enfrente. Si le ganas a un equipo en un momento extraordinario se debe tomar como un reto. La dificultad es mayor, pero se puede ganar en cualquier campo.