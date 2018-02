En febrero se juega media permanencia

Si comparamos el juego de la Unión Deportiva en el Artés Carrasco de Lorca con el de anoche en el Estadio Mediterráneo, no encontraremos demasiadas diferencias. Fue la categoría del rival la que tuvo que ver en los resultados finales. Con todo, las acciones individuales y, sobre todo, el espíritu competitivo del conjunto de Lucas Alcaraz están permitiendo fabricar un decoroso cesto sin demasiados mimbres. Se combate de tú a tú en el campo y se mantiene una posición digna en la clasificación, pese a los problemas que jornada tras jornada aparecen en forma de lesiones. Todo un Osasuna, diseñado a golpe de talonario para la Segunda División, tuvo que sudar para alzarse con la victoria, aun estando más cerca la sentencia rojilla que el empate. Todo esto está muy bonito, pero la realidad es que el sufrimiento que se prevé por eludir el descenso, puede que supere el de las dos últimas campañas, que ya es decir. La actual plantilla está cogida con pinzas. Ya se sabía, jugadores castigados por las lesiones, algunos que venían de vuelta y otros sin ritmo de competición por el ostracismo en sus anteriores equipos. René, Pozo, Rubén Alcaraz y el compromiso de algunos más, están elevando el escaso porcentaje de posibilidades que la apuesta de Alfonso García daba de sí. Lucas Alcaraz está haciendo lo que puede (supongo que algún día sabremos el porqué de su vuelta a esta débil UDA). Siempre se habló de su racanería, pero anoche volvió a apostar fuerte a la hora de las sustituciones, con el peligro que conllevaba la posibilidad de quedarse con un jugador menos tras agotar los cambios relativamente pronto, como así sucedió. En cuanto a los refuerzos de invierno, por lo visto hasta el momento pasan más bien por convertirse en un apoyo numérico que de calidad. Y eso que por ejemplo a Lass se le podría colocar el grupo de los que deben decidir pero a este jugador, con unas cualidades innatas para el fútbol, le falla algo. Es evidente que una cesión a su edad obedece a ciertos aspectos que, a buen seguro, cualquier aficionado del Rayo nos podría explicar. Tres jugadas en la primera mitad de extremo de categoría y sesión de despropósitos tras el descanso. Sulayman jugó de titular, pero ni chicha ni limonada, o más bien imprudencia total por sus entradas con amarilla, ya que su concurso debe ser vital de cara a los próximos choques. Con Mandi fuera de combate y un Verza de cristal, pasa a ser la alternativa por fuerza. En cuanto a Soleri, me gustaría reservarme la opinión para cuando lo haya visto más minutos en acción, pero me temo que no es un jugador con demasiada habilidad. Caballero está más hecho, a falta de que el italiano exhiba cierto oportunismo y más dominio en el juego aéreo. Al menos, tanto Soleri como Gaspar se dejan la piel sobre el césped. Jóvenes son para ello. Como indicaba al inicio, parece que bajo la conducción de Lucas Alcaraz todo seguirá igual, que no es poco. La clave estará en partidos ante rivales como el del próximo domingo, el Sevilla Atlético, o la Cultural Leonesa, que rinde visita al Mediterráneo en dos semanas. Dos envites, media permanencia en juego, así de fácil y difícil.