"Allí fui muy feliz, sobre todo con Juanma Lillo"

-¿cómo le llega la oportunidad de sentarse en su primer banquillo?

-Me lesioné el año pasado en el Córdoba del ligamento cruzado anterior y del menisco interno, y la rehabilitación no iba del todo bien. Decidí fríamente que era el momento de dejar de jugar. Ahora mismo lo que me tiene entretenido me llegó un poco por casualidad: yo estaba siguiendo al Morón porque tengo un familiar allí y como las cosas no les estaban saliendo bien, me propusieron hacerme cargo del equipo. No me lo había imaginado, pero lo he probado y me ha gustado mucho.

-Sigue con la rehabilitación y está entrenando a sus futbolistas a diario, ¿le entran ganas de darle una patada al balón o todavía tiene miedo por su rodilla?

-Un poco sí que tengo. Vuelvo a estar en el campo, cerca del balón, como he estado toda mi vida. Es cierto que se echa de menos, pero desde mi nueva perspectiva, menos de lo que yo me pensaba.

-¿Cómo es Domingo Cisma como entrenador?

-Me voy descubriendo. Llevo un mes sentado en el banquillo y no te sabría decir todavía. Trato de preparar lo mejor posible a mis jugadores y les doy todas las herramientas para que ellos sólo se centren en jugar. Ahora mismo no sabría cómo definirme, voy construyendo mi lado como entrenador.

-¿Qué objetivo se pone para esta temporada?

-No hay otro que subir a División de Honor, que es lo que quiere el club desde verano. Ahora mismo estamos cuartos, con posibilidades, aunque hay muchos equipos metidos en esta pelea. Va a estar bastante disputado y nosotros vamos a poner todo de nuestra parte. Ilusión por conseguirlo sí que tenemos.

-Sabe bien que en Almería se le echa mucho de menos.

-Hace muchos años que no ando por allí, yo echo de menos en muchas ocasiones aquella tierra. Ahora mismo vivo en Sevilla, que es mi ciudad, pero en Almería viví temporadas muy buenas, con problemas de por medio que me sirvieron para curtirme como profesional y como persona. A Almería le tengo un gran cariño y se lo voy a tener siempre porque fui muy feliz como futbolista con la gente de allí.

-¿Lo sigue? ¿Sabe de los problemas que está teniendo para salvarse en las últimas temporadas?

-Sí, por supuesto, veo toda la Segunda División. Es sorprendente, son tres años con problemas, luchando por objetivos que no son los del Almería. Parecía que darle la continuida a Ramis era acertado para cambiar la dinámica en esta campaña, pero nos encontramos como siempre. Ahora con Lucas sí se ve algo más de estabilidad y tranquilidad. Es una pena, Almería tiene capacidad para estar peleando por regresar a Primera.

-Desde que se fueron usted y Mané, al equipo le ha faltado un buen lanzador de faltas hasta que ha llegado Rubén Alcaraz.

-Ahora que lo veo con otra perspectiva, todo entrenador quiere tener un buen lanzador de faltas. No sólo de faltas directas, sino también para la estrategia. Es una figura importantísima en cualquier equipo y lo estamos viendo esta temporada en el propio Almería, que está consiguiendo muchos puntos gracias a la buena pierna de Alcaraz, que ha marcado varios goles muy buenos.

-¿Le gustaría entrenar en Almería?

-Ahora mismo me estoy descubriendo, sólo llevo un mes. No me planteo más allá de entrenar mañana con mi equipo y jugar el domingo, lo digo con total sinceridad. Me encantaría volver a Almería de cualquier forma, como entrenador o para ayudar al club.

-Corona como secretario técnico, Soriano y Crusat en la Fundación... Se reconoce el trabajo de sus excompañeros.

-Totalmente. Los tres que has nombrado marcaron una época en el Almería. Pero también me faltan algunos nombres, como José Ortiz, que le dedicó toda su vida al club. Tarde o temprano, también tendrá su lugar allí.

-Recuérdeme un momento de su etapa como rojiblanco.

-Mi última temporada en el Almería me sentí muy importante. Hice tres goles [Málaga, Sporting y Barcelona] y me sentí muy feliz jugando. Disfruté mucho, sobre todo los tres últimos meses, en los que coincidí con un gran entrenador como fue Juanma Lillo. Cada día de entrenamiento era de aprendizaje.