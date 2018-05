El filial comienza la promoción brillando tras golear en Villarrubia (1-4)

No pudo comenzar mejor el play off de ascenso para la UD Almería B. Los de Esteban Navarro se impusieron ayer por 1-4 en un partido de ida de la primera eliminatoria que comenzaron perdiendo con el gol del Villarrubia en el 56’. Se repuso el cuadro almeriense y dio la vuelta al tanteador en un choque en el que llevó la iniciativa en casi todo momento y en el que se mostró como un equipo física y técnicamente superior a su primer rival en este camino hacia la categoría de bronce.El filial almeriense salió a por todas en tierras manchegas. No quiso especular el cuadro de Esteban Navarro, que llevó la iniciativa del partido desde los primeros minutos ante un rival que se vio sorprendido por la valiente actitud ofensiva de los rojiblancos. De hecho, el Almería B ya gozó de un córner a favor en el primer minuto y a los cinco ya había creado dos acciones de peligro, las únicas del duelo hasta el momento. En el 3’ cerca estuvo de sorprender Sekou al aprovechar un fallo defensivo local, pero el balón se adelantó demasiado cuando ya encaraba al cancerbero Javi Sánchez. En el 5’, nuevo remate del delantero rojiblanco y otro saque de esquina.

Hubo que esperar hasta el 9’ para ver a los de casa inquietar el área almeriense, en una jugada que acabó con un contundente despeje de Engonga a córner. El choque, debido a las pequeñas dimensiones del campo, fue de llegadas rápidas al área, sin descanso para ninguno de los contendientes, aunque los de Navarro fueron los que más buscaron el mando, con un Chema Núñez de diez, que controló a su antojo en balón en el centro del campo. En el 13’ remató de media chilena Sergio Pérez, pero el balón se marchó alto, al igual que un testarazo de Sekou en el 21’, a centro de Lin, que tuvo que salir en el 7’ en sustitución de Javi Moreno, que se fue lesionado. Superada la primera media hora, el encuentro entró en una dinámica de mucha lucha en la zona media, de pelea por llevar el timón, pero siempre salió victorioso un filial que gozó hasta de seis ocasiones en la primera mitad pero solamente una entre los tres palos.Fue en el 31’, en un potente disparo de Chema desde 25 metros que tuvo que mandar a córner (el 5º ya para los rojiblancos) Sánchez.

En la recta final de este primer período hizo aparición la lluvia sobre la localidad de Villarrubia de los Ojos. En el 36’ casi se cantó el 0-1, en un buen saque de falta que Corredera colgó a la frontal del área pequeña, donde esperaba, totalmente solo, Igor Engonga. No se lo esperaba el capitán, que no remató. El Almería B lo estaba haciendo todo, lo ponía todo, pero le faltaba el gol. Y pudo llegar en el 41’ si el valenciano Ortega Herrera hubiese pitado penalti en un derribo claro a Sekou en el área de un cuadro manchego que trató de apretar al filo del descanso pero sin ser efectivo.El paso por vestuarios pareció sentar mejor, en principio, a los de Manolo Alfaro.El Villarrubia cambió su estrategia, trató de ponerse más intensidad al partido, aprovechando la permisividad del colegiado ante su juego duro, y buscaron neutralizar a la cabeza pensante del juego visitante, a Chema Núñez. Los locales lo lograron, por lo menos durante unos minutos, y ahí llegó el 1-0. Rubén Moreno, goleador del cuadro albiazul, sorprendió en el 56’ con un zapatazo desde treinta metros y llevó la alegría a la grada. Pero, lejos de ponerse nervioso, el Almería B volvió a recuperar el mando que tuvo en la primera mitad y mostró todo su potencial ofensivo. En el 64’, en una buena apertura de Lin para Navas, la pone al segundo palo el lateral y llegó Sergio para nivelar de nuevo el marcador.

A los locales no les quedaba otra que arriesgar tras el 1-1. Un gol en feudo ajeno era oro puro para los almerienses. Con más espacios, aprovechó el filial almerienses para mostrar su mejor versión. Recuperó Corredera, la puso para Chema, que condujo hasta que vio a Navas, quien la puso al área para la entrada de Sekou, que de cabeza hizo el tanto de la remontada en el 70’. Fue un golpe durísimo para los de casa, que no levantaron cabeza y vieron como la eliminatoria se les empezaba a escapar realmente en su propio feudo. Chema, grandioso durante todo el partido, quiso su gol y logró en el 74’, en una contra en la que hizo absolutamente todo. 1-3 para el cuadro de Esteban Navarro, que haría el cuarto ya en el tiempo de descuento. Contraataque de Lin, que se la puso a Darío, que había entrado por Sekou, y no perdonó el ariete almeriense en el mano a mano contra el portero. Goleada para comenzar una promoción cuya primera eliminatoria está más que encarrilada para los rojiblancos, que llegarán con menos presión, pero sin relajarse demasiado, al duelo de vuelta en el anexo el próximo domingo.