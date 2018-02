El filial ya 'huele' al líder

La Unión Deportiva Almería B cumplió en el Municipal de Veracruz con el guión prioritario del partido que le enfrentó al Villacarrillo, que no era otro que el de lograr una victoria que volviera a hacerle tomar carrerilla tras la que logró frente al Martos (6-0) y seguir asentado en posiciones de play off. Lin abrió el tanteador para los visitantes nada más cumplirse el primer cuarto de hora de un duelo que se pondría mucho más de cara para los de Fran fernández tras el doblete de Sekou en los minutos 25 y 28. Pero no todo iba a ser un camino de rosas ante un oponente que se está jugando muchísimo y que acortó distancias antes del descanso con los tantos de Toni y Abraham. En la segunda parte los rojiblancos supieron defender su mínima ventaja y pasan de estar a ocho a estar a cinco puntos del líder.