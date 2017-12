El filial, ante el líder con la necesidad de volver a la senda de las victorias

La Unión Deportiva Almería B tiene la oportunidad de despedirse hoy de su afición por la puerta grande o, por contra, hacerlo dejando dudas. Los rojiblancos reciben esta mañana en el anexo del Mediterráneo, a partir de las 11:30 horas, nada menos que al líder de la categoría, un Atlético Malagueño que está siete puntos por encima de los rojiblancos, que son segundos, y que de ganar en tierras almerienses podría alejarse ya demasiado para los de Fran Fernández, que llegan a la cita después de cuatro jornadas sin conocer el triunfo.

La prioridad, más que no perder de vista la primera plaza, es la de no seguir cediendo terreno a los equipos que llegan con fuerza por detrás deseando dar el salto a unas plazas de play off en la que el Almería B ha ido perdiendo en las últimas semanas casi todo el colchón que tenía. Con este panorama, los de Fernández tratarán de reencontrarse con la victoria, recuperar la confianza, y despedirse de sus aficionados hasta 2018, ya que solo le quedaría un compromiso más este año, en Linares el día 17.