"Al final para salir de abajo, lo que se necesita es gente con gol"

-¿qué es de su vida?

-Sigo vinculado al deporte, aunque fuera de los terrenos de juego, porque me dedico a la distribución de todo tipo de material para instalaciones deportivas en España.

-¿Mejor sobre el césped o lejos de él?

-Son situaciones totalmente diferentes. En su momento disfruté muchísimo como jugador y ahora me gano la vida apartado del fútbol, aunque estoy muy contento con este nuevo tipo de vida.

-En los veteranos se le sigue viendo en forma.

-Intento mantenerme bien, aunque alguna gotera sale por algún lado [risas]. Al final es cuestión de juntarse con amigos y hacer deporte, que es fundamental.

-¿Sigue haciendo goles?

-Lo que me dejan [risas]. Al final, cuando juegas en los veteranos, es para echar un rato, disfrutar con los amigos e irse luego a tomarse una cervecica.

-Precisamente con Lucas Alcaraz hizo Raúl bastantes goles.

-Sí, tuve la fortuna de coincidir con él en el Almería Club de Fútbol. No fue un año muy agraciado para ninguno, a él lo destituyeron pronto y el equipo acabó bajando. Eso sí, su buen trabajo se ha ido viendo recompensado a lo largo del tiempo.

-¿Cómo era Lucas?

-Aquella etapa era en sus comienzos. Era un hombre muy metódico, sabía perfectamente lo que quería y creo que sigue siendo así. A lo largo de su trayectoria, sabemos que ha estado en muchos equipos, incluso en Primera, y tiene más veteranía en los banquillos. Lucas Alcaraz sabe sacar mucho partido a los jugadores, te orienta muy bien durante los partidos.

-¿Tan ultradefensivo como dicen?

-Cada uno tiene su estilo de juego. Él lo basa en la fortaleza, comienza a defender desde el ataque para mantener al rival lo más lejos posible de la portería y luego salir a la contra o aprovechar el balón parado. Cada uno plantea los partidos como quiere para sacar buenos resultados y todas las opciones son válidas.

-Al Almería, Lucas Alcaraz le puede venir bien.

-El Almería está abajo porque crea pocas ocasiones y recibe muchos goles. Lo principal ahora es intentar sumar y la única manera es mantener la portería a cero y coger confianza, y eso lo sabe hacer bien el míster. Conforme vayan pasando las jornadas, se verá una progresión.

-¿Sigue viendo el fútbol, yendo al estadio?

-Al estadio no voy, por trabajo no puedo. Lo sigo a través de la televisión y la prensa. Es una pena que año tras año vivamos siempre la misma agonía. Esperemos que no llegue el momento que nos toque bajar.

-Menuda generación la de usted: Barbero, José Ortiz, Francisco, Esteban, Antoñito...

-Salió un gran remesa de futbolistas, hicimos una buen temporada y subimos a Segunda. Muy contento de haber vivido aquella etapa y ojalá pueda venir otra igual con gente de Almería.

-¿Qué se dicen cuando se ven en veteranos?

-Nos vemos pocos, no todos coincidimos. Al final te lo tomas con otra filosofía, vamos por vernos y pasarlo bien. Lo importante, más que nada, es hacer deporte porque es bueno para el cuerpo, salud y mente.

-Alguna espina tendrá clavada con la UDA.

-No, no tengo ninguna sinceramente. Nuestros caminos se separaron por circunstancias, siempre le he deseado lo mejor al equipo de mi tierra y me gustaría que estuviera mejor de lo que está. Por poner un pero, me gustaría que hubiera más participación de almerienses tanto en el club como en los terrenos de juego.

-¿Qué sentía cuando se enfrentaba al Almería?

-Son sentimiento encontrados, al final defiendes tu club, pero te estás enfrentando al equipo de tu tierra, a tu equipo. He tenido la suerte de estar en muchos conjuntos españoles y cuando me he enfrentado a ex, no me salía el celebrar los goles.

-Precisamente jugó en el Tenerife, próximo rival.

-Estuve allí un año, una experiencia más de mi vida como futbolista.

-¿Qué espera del choque de mañana?

-El Tenerife siempre baja fuera de casa. Esperemos que en este partido sea así y se note el cambio de entrenador del Almería. En definitiva, lo que necesita ahora el equipo es sumar puntos jugando bien o mal.

-¿Con quién va?

-2-0, sin duda.

-No le tiran los banquillos por lo que veo.

-No, no me gusta. Cada uno encauza su vida como le conviene. Nunca me ha atraído ser entrenador, no tengo paciencia.

-Siendo delantero, ¿qué le puede pasar a los rojiblancos?

-Es complicado analizarlo si no estás dentro. Puede ser falta de ocasiones, de juego, de confianza... Para que un equipo salga de la zona baja, está claro que se necesita gente que meta goles.

-¿Se ficharía para el Almería?

-¿Yo? No, no estoy ya para correr mucho. Lo único que puedo ser es un aficionado más, transmitir toda mi energía.