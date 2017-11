"El año pasado los ganadores de FICAL recibieron Premios Goya"

Desde que empezó hace tres años en la dirección del Festival de Cine de Almería, muchos aspectos han cambiado. Su incesante trabajo, su conocimiento de la industria y su seriedad han conseguido que FICAL sea un referente importante y con una solidez en el sector audiovisual. Enrique Iznaola descubre algunos de los detalles de esta cita que se celebra desde hoy hasta el 18 de noviembre.

-Nueva edición, ya la tercera como director de FICAL, ¿Cómo la afronta?

-Es un privilegio volver a estar al frente del Festival Internacional de Cine de Almería. A la vez es un desafío, porque afortunadamente FICAL ha experimentado un gran crecimiento e intentar superarlo en una nueva edición puede resultar difícil. Si vemos los palmarés de los Goya el año pasado los ganadores de FICAL recibieron posteriormente premios como Mejor Película y Dirección Novel (Tarde para la ira ganadora de Ópera Prima) y los cortometrajes Timecode (ganador del Goya como ficción y nominado al Oscar que previamente se llevo aquí el premio internacional) y Cabezas habladoras (Goya corto documental y ganador en Almería del Certamen Nacional). Creo que es un camino interesante el que hemos emprendido y cada vez el festival está más consolidado.

-¿Dónde cree que están los verdaderos cambios del Festival?

-Es un festival más importante que pretende ser un punto de encuentro y un centro de atención para la industria nacional. Por eso la importancia de los invitados y de las películas y/o cortometrajes participantes. Este año además hemos aumentado las actividades paralelas y hemos incorporado otras muchas gracias a la llegada de nuevos patrocinadores como Movistar+ o Correos, cuyo certamen nacional de cine postal se ha añadido al FICAL.

-¿Cuáles son sus prioridades?

-Sin duda, conseguir que todo salga bien y que se cumplan los objetivos que nos hemos marcado. Sólo así lograremos que el Festival siga creciendo y se consolide como un referente a nivel internacional en la promoción del cine de Ópera Prima y Cortometrajes.

-¿Cómo ve el nivel este año de la base de este Festival que son los cortometrajes?

-Tenemos propuestas muy interesantes de diferentes países, con un nivel excelente. Ya hay varios de estos trabajos pre-seleccionados para los Goya como es el caso de Tribus de la inquisición, Fugit o Madre. Llama la atención la presencia de directores consagrados que aún siguen apostando por este formato como Rodrigo Sorogoyen, Santiago Zannou o Mabel Lozano.

-¿Y qué se podrá encontrar en la edición Ópera Prima?

-Creo que un magnífico material. De hecho, hemos tenido que incrementar a seis los títulos a competición. No me gustaría destacar ninguna en particular pero es indiscutible que son propuestas muy atractivas. Desde Verano 1993, seleccionada para los Óscar por España, hasta films muy recientes como La llamada, Sólo se vive una vez o La niebla y la doncella, pasando por propuestas tan personales como Pieles o una obra rodada en Almería caso de No sé decir adiós. Algunas de ellas ya tienen un reconocimiento internacional y otras lo alcanzarán muy pronto.

-¿A qué nivel se encuentra actualmente el Festival de Cine de Almería?

-Creo que estamos a muy buen nivel, pero no debemos conformarnos. Por eso, cada edición la afrontamos como un nuevo desafío con el objetivo de que la calidad y la repercusión del Festival sea mayor dentro de la industria cinematográfica internacional.

-En esta edición, ¿cuál es la mayor sorpresa?

-Hay muchas... Lo mejor es ir siguiendo la programación y disfrutar de todas y cada una de las actividades. Todo se desveló desde ayer con ese divertido pasacalles de Star Wars. Creo que el concierto de la Orquesta RTVE también será un gran momento, con el aliciente de tener un fin benéfico, ya que su recaudación se destina a la lucha contra el cáncer y con un precio simbólico de 10 euros por ver a uno de los mejores conjuntos sinfónicos del mundo.

-¿Desde cuándo lleva preparando esta cita?

-El Festival comenzó a prepararse el lunes 21 de noviembre de 2016, cuando hicimos la reunión de balance de la anterior edición, muchas de las cosas que se dijeron entonces se han plasmado en los contenidos de este año.

-¿Dónde está la mayor complicación a la hora de organizarlo?

-No es fácil poder encajar una programación tan amplia, diversa y dirigida a todos los públicos en una semana llena de cine. Gracias al esfuerzo de un equipo humano que trabaja sin descanso y a los trabajadores de la Diputación de Almería, almerienses y visitantes van a disfrutar de un festival de cine con todas sus consecuencias.

-Cada vez tienen más peso los largos, ¿llegará un momento en que la sesión competitiva de los cortometrajes sea un complemento?

-Vamos buscando un equilibrio ya que no queremos perder la tradición del cortometraje. Ópera prima es la evolución natural ya que supone la puesta de largo para estos creadores.

-Este año se ha contado con mucha participación.

-Se han presentado 2.123 cortometrajes, de los que se han seleccionado 36 procedentes de 14 países que se proyectarán en seis sesiones. En Ópera Prima veremos 6 de los 108 largometrajes presentados.

-¿Cómo se siente en la dirección de este Festival?

-Me siento muy satisfecho. Para mí es todo un privilegio poder desarrollar mi actividad en torno a una de mis grandes pasiones y afrontar, cada año, nuevos desafíos.

-Me gustaría animar a la gente de Almería a que viva el Festival ya que es una actividad pensada para que cada espectador encuentre su propio espacio.