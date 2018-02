"Hay que ganar siempre sí o sí"

Los números del Sevilla Atlético no tranquilizan a Lucas Alcaraz, que en rueda de prensa aseguró que los filiales miran poco a la tabla clasificatoria. "La carga de presión de unos y otros no es la misma. Los jugadores del Sevilla son chavales que saben que tienen un futuro por delante y el año que viene van a tener buenos equipos".

Dadas las necesidades clasificatorias rojiblancas, el partido es importantísimo como era el anterior y será el siguiente. "Para mí, de ganar sí o sí, son los cuarenta y dos encuentros. Viendo cómo jugamos ante Osasuna y Oviedo, candidatos al ascenso, no sé por qué no los ganamos. Este tipo de partidos para mí son tan de sí o sí como el resto". Pese a que el Sevilla marcha en el vagón de cola como le ocurría al Lorca, cree que no se van a parecer en nada ambos encuentros: "Siempre digo que hay que estar concentrados los noventa y cinco minutos. Es muy difícil saber cómo serán los encuentros. Lo mismo sales enchufado y luego en una parte del partido no lo estás . Salvo raras excepciones, en Segunda División es complicado que un equipo le pueda dar al otro toda la confrontación".

Preguntado sobre si el Almería saldrá a dominar en la Ciudad Deportiva, Alcaraz no varía su filosofía: "Más que dominador que dominado, prefiero ser más controlador que controlado. Hay veces que controlas sin balón y otras que no controlas con balón. Lo que hace falta es que el equipo cuando tenga la pelota sea para hacer algo", finalizó.