El gol que nadie olvidará

Hacía falta un gol y éste no caía. El Lorca B se defendía como gato panza arriba en el remozado campo de San Miguel, ante un Atlético Pulpileño que no conseguía batir al meta Juan Pedro por más que insistiera. La afición ya guardaba sus bufandas, no abría las bolsas de confetis. Los utilleros blanquinegros pensaban en devolver a la nevera las botellas de cava, pues la fiesta tenía pinta de aplazarse.

Las manecillas señalan el minuto 89, cuando se produce una falta en el lateral del área lorquina. La gente que ya enfilaba los vomitorios de salida del campo, se lo piensa dos veces y espera no vaya a ser que... Soñar es gratis. Balón al punto de penalti, pugna entre las torres almerienses y murcianas, el balón que cae muerto a la frontal, donde se encontraba Mada, que le pega con todo el alma... ¡¡Gooooooool!!

Como si de una secuencia de Oliver y Benji se tratara, el balón se quedó durante unos segundos guirando sobre la red, mientras el tiempo se detuvo en Pulpí, pues nadie pensaba que fuera realidad lo que veían sus ojos. Mada había logrado el gol más importante del equipo rojinegro, jugadores y aficionados hicieron una piña en uno de los laterales del campo para dar rienda suelta a su alegría. Ni el tiempo de descuento ni el propio Cristiano Ronaldo, si hubiera jugado en el filial lorquino, hubieran podido evitar la fiesta que ya se comenzaba a vivir en Pulpí.

"No me lo creía, la gente saltó al campo. Es algo histórico para el pueblo, no se había vivido nunca algo así", recuerda el autor del gol, que fue uno de los más aclamados tanto sobre el césped, como en la caseta de vestuarios, donde la marcha continuó un buen rato: "Estuvimos tirándonos agua, cantando, celebrándolo como se merecía. Hasta metimos en las duchas al cuerpo técnico".

A falta de dos jornadas para terminar la liga regular, el Atlético Pulpileño ya tiene seguro su billete de play off. Ahora queda luchar por el segundo puesto, que marca el Mar Menor con los mismos puntos, aunque con menor golaverage. Sea desde la segunda plaza o desde la tercera, los hombres de Sebas son ambiciosos ante lo que tiene por delante. "Nosotros vamos a ir a por todas, llegados hasta aquí, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Dependerá del sorteo, a ver quién nos toca, pero nosotros estamos muy ilusionados y con mucha confianza en nuestras posibilidades", indica el centrocampista rumano, que cree que están en el mejor momento de la temporada: "Después de una mala primera vuelta, la segunda ha sido impresionante. Con la llegada de Sebas al banquillo, hemos mejorado muchísimo, ha sido impresionante el cambio que hemos dado. Llevamos una racha buenísima en casa, hemos ganado todos los partidos desde que cambiamos el césped", lo que ha llevado a la afición pulpileña a acudir fielmente cada dos fines de semana a las gradas: "La gente se está animando, esperemos que en la promoción el campo se llene. Ver las gradas a reventar, nos da mucha alegría".

Finalmente, Mada desea enfrentarse a un equipo histórico. "Me encantaría el Castellón, sobre todo por la zona y la afición que tiene. Sería una eliminatoria muy bonita de afrontar. Pero lo que más me gustaría es ver el campo de San Miguel lleno", para prolongar ocho partidos más el sueño de todo un pueblo.