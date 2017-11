Cuando el gol va en el ADN

Si hay una persona que puede decir que ha celebrado goles de alguno de sus hijos un fin de semana sí y otro también, desde hace años, esa es Bernardino Martínez. Y es que es normal teniendo como vástago a Juan Francisco Martínez Modesto, más conocido como Nino, actual jugador del Elche en Segunda B y delantero de sobra conocido en el panorama nacional del balompié. El ariete, que ya roza los 38 años de edad, fue elegido mejor jugador de Segunda y pichichi de dicha categoría en 2009 con el Tenerife y suma más de 200 tantos en competiciones de Liga de Fútbol Profesional desde el año 1999 hasta el día de hoy, que sigue en activo.

Pero los años no perdonan. La veteranía da experiencia, aunque también hace flaquear en el aspecto físico y la eficacia, que evidentemente no es la misma que cuando uno está en el mejor momento de su carrera. Pese a que sus registros goleadores y sus minutos jugados no son como los de hace una década, Nino sigue sobreviviendo en el verde, contra viento y marea, demostrando que es incombustible y con la tranquilidad de saber que, aunque ya no salgan de sus botas, su padre, al que debe su apodo, continúa levantando los brazos para festejar los tantos firmados por un Martínez.

10Goles. Es la cifra de tantos que el artillero veratense lleva después de nueve encuentros disputadosAntonio Martínez 'Nino'Jugador del CD Vera

Antonio, el benjamín de sus tres hijos, lleva también el gol en su ADN, como su hermano mayor, Juan Francisco. El mediano, Javi, fue portero pero dejó el fútbol a las puertas de entrar en categoría juvenil. También conocido como Nino, el pequeño de la familia Martínez Modesto es capitán del Club Deportivo Vera, el equipo de su localidad, en el que se ha convertido en su máxima referencia goleadora en los últimos cursos. Tras nueve partidos disputados esta temporada en la Primera Andaluza Senior, competición en la que militan y lideran los veratenses actualmente, Antonio ha firmado una decena de goles, con dos hat-tricks y un doblete entre ellos, compartiendo el primer puesto de la lista de máximos goleadores de la categoría con otro conocido matador del fútbol modesto almeriense, David Picha.

"Por ahora están saliendo las cosas bien, pero es mérito de todo el equipo. Mis goles son algo secundario, porque sin el duro trabajo del resto de mis compañeros no llegaría a marcarlos. Mi objetivo es ayudar lo máximo posible al conjunto", comenta desde la humildad más sincera el veratense, que trabaja en una empresa de montaje de toldos y carpintería metálica. A sus 31 años de edad, nunca ha defendido una elástica que no fuese la del CD Vera y admite que "el fútbol siempre ha sido un hobby para mi, siempre me ha gustado jugar en mi pueblo y este año esperamos que podamos subir de categoría, porque el CD Vera ha sido un referente en esta zona y se merece estar lo más arriba posible y volver a serlo".

Como no podía ser de otra forma, su referencia futbolística ha sido, y es, su hermano Juan Francisco y bromea diciendo que "siempre me he querido fijar en él, aunque él no se fije en mí ahora, que llevo unos cuantos años metiendo más goles que él, pero me dice siempre, cuando ve que marco: ¡No veas, cómo estás!". Las diferencias de edades y de categorías había impedido que ambos hermanos se enfrentasen de forma oficial sobre un terreno de juego hasta este pasado verano. Vera y Elche jugaron en Las Viñas, en un amistoso de pretemporada. "Es un partido que había querido jugar toda la vida, nunca nos habíamos enfrentado de una forma oficial, solo jugábamos cuando venía de vacaciones", asegura Antonio, al que le gustaría ver a su hermano mayor jugar en la UD Almería, "porque así lo tendría más cerca".

Su abuelo y su padre, cuando el negocio que regentaba le dejaba tiempo, llevaban a los hermanos desde bien pequeños a los partidos de fútbol, un deporte que a aquellos pequeños se les metió de lleno en las venas y en el que se han convertido en los cañoneros de Vera. El gol ya lo llevan en la sangre, lo que asegura que las futuras generaciones que estén por llegar en la familia Martínez Modesto, sigan paseando con orgullo sobre el césped de un campo de fútbol el nombre de la saga de los Nino.