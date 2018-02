El guardaespaldas de Alcaraz y Pozo

El fichaje de Sulayman Marreh ha caído como agua de mayo en el Almería. En el anuncio de su contratación hubo opiniones divergentes, pero la lesión de Mandi cortó de raíz cualquier debate sobre la necesidad del mediocentro gambio en el plantel. Bien conocido por Lucas de su paso por el Granada, Sulayman está sorprendiendo a la afición unionista por su rápida adaptación a la medular rojiblanca, donde forma un equilibrado doble pivote con Rubén Alcaraz.

El africano asume el papel de dique de contención para facilitar lo que le gusta al catalán, pisar el área contraria con asiduidad, así como otorgarle libertad a Pozo sabiendo que tiene las espaldas bien cubiertas: "Alcaraz y yo nos llevamos muy bien, estoy muy cómodo jugando con él y con Pozo arriba. Mi papel es el de guardarle las espaldas", asegura.

Inédito en Liga durante su paso por las filas del Real Valladolid, 'Suly' (así se le conoce en el vestuario) opina que la distancia de 19 puntos que los separan del líder Huesca no se corresponden con la diferencia real de los dos equipos: "No creo que haya tanta diferencia con el Huesca, si eres consistente puedes meterte arriba. Es un buen equipo con jugadores de calidad y será un partido muy complicado. He visto jugar a Melero, tiene llegada y marca muchos goles, es un buen jugador. Trabajamos en equipo para frenarlo".

En lo personal admite que todo le ha venido rodado desde que decidió venirse cedido por el Watford, club inglés que posee sus derechos: "Estoy muy contento de cómo van las cosas. Tengo unos compañeros que son muy humildes y me han acogido muy bien. También ayuda conocer a Lucas con anterioridad".

Cuestionado por lo que le pide el granadino sobre el terreno de juego, el gambio admite que poner mucha intensidad: "La verdad es que estamos muy contentos con el trabajo que viene haciendo el míster con nosotros, es un entrenador muy exigente y que tiene las cosas claras, no quiere que nadie se relaje y eso es bueno. Siempre está encima de nosotros y nos pide que entrenemos con intensidad".

Poco a poco va conociendo la ciudad: "Mi familia no la conoce, pero mi hermano está ahora conmigo aquí y está muy contento, como yo, integrados".