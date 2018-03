Un guardameta almeriense para 'hacer escuela' en Senegal

"El fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes", dijo alguna vez el teórico Jorge Valdano. Y, según cómo se viva, sirve, al mismo tiempo, para ayudar a otras cosas más importantes como la labor humanitaria, justo lo que se propone hacer José Antonio Segura, un entrenador de porteros almeriense, en Senegal.

Segura viajará este lunes a Dakar para abrir una escuela de guardametas en este país africano y, de paso, dotar de material de primera necesidad a los colectivos más desfavorecidos de la región, así como informar sobre cuestiones de seguridad y reforzar la educación.

En la capital senegalesa ya le espera Papa Massé Fall, portero senegalés de nacimiento pero internacional por Guinea-Bisáu, su mano derecha en este proyecto.

Papa Fall, ahora sin equipo a pesar de haber formado parte de la selección guineana en la última Copa de África, ejerce también como preparador de porteros en el Polideportivo Aguadulce almeriense.

Se conocieron hace dos años y desde entonces Segura, titular de la escuela de porteros que lleva su nombre en Almería y que trabaja con casi dos centenares de ellos por toda la provincia, se convirtió en su preparador, ayudándole a coger la forma para la Copa de África de 2017.

Una labor que el técnico almeriense compagina con su trabajo en el sector de las maquinarias de construcción y también como propietario de una tienda de ropa de porteros en Almería.

El preparador andaluz declaró, en una entrevista con Efe, que la idea del proyecto de instaurar una escuela de porteros en Senegal nació del propio Papa Massé.

"Me habló de la posibilidad de llevar a cabo allí el entrenamiento que hacemos aquí y me pareció muy interesante, tanto que le propuse ir un paso más allá y hacerlo además con un componente solidario", explicó Segura, que este mes ha organizado una batalla de porteros para dedicar todo lo recaudado a dotar de material de primera necesidad a los colectivos más desfavorecidos de Senegal. Además de la cuestión deportiva, Segura acudirá hasta Dakar con un técnico de Salvamento Marítimo, que explicará aquello que no se debe hacer en el caso de cruzar el Mediterráneo y los riesgos y las consecuencias que existen al llegar a las costas europeas.