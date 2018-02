El guardián de la red recibe su recompensa

Siempre está, siempre cumple con su misión, pero esta vez se le va a reconocer más que ninguna otra. Parres sentía que iba a explotar: “Básicamente antes del partido sabes cómo se encuentra tu cuerpo, y yo tenía sensaciones positivas que finalmente pude transmitir al partido, así que muy contento por ello”. Y es que no se le puede reprochar nada respecto a su actuación individual: “Fueron buenas estadísticas, y la verdad es que estoy satisfecho por ese trabajo individual porque tenía ganas de demostrar que sigo ahí, que tengo muchas ganas de hacerlo bien”. Pese a todo, mira el conjunto: “No me quedo mucho en los números, me quedo más en la actuación del grupo y en si se ha sacado la victoria o no”.

Por eso, por haber ganado, puede saborear más su propia actuación: “Se remontó un resultado adverso y estoy más contento por eso que por mi actuación; fue buen partido a nivel individual, a nivel de grupo no tan bueno, sobre todo en los dos primeros sets, y luego supimos demostrar nuestro juego, que era lo que teníamos que haber hecho desde el principio, pero después de tantos partidos jugados no te quedas solo con la actuación individual”. Si la remontada no hubiera llegado, nada de estar contento: “Estás feliz porque lo has hecho bien, pero más todavía porque el equipo consiguió sacar la victoria y remontar un resultado muy adverso, y yo al final me olvido de los que juego bien y recuerdo victorias del equipo y títulos”.

Manuel Parres, encima, “es más de sensaciones, si bien hay ocasiones en las que las tienes pero luego no consigues plasmarlas en los números, en las estadísticas de aciertos individuales”. Reconoce que ahí es donde se queda más frustrado: “En esas ocasiones en las que me encuentro físicamente bien, tengo el ‘feeling’, pero luego no consigo demostrar con números que estoy ahí, pero por otro lado es muy importante la actitud, la que demuestras dentro de la pista y que ayuda mucho a los compañeros, al equipo en general, y es algo que todos nos tenemos que meter en la cabeza, que aunque no se están dando los números que queremos sí hay que dar la actitud positiva de tirar para adelante, todos juntos”.

Se refiere con ello a “los números del equipo” como la clave para ganar, puesto que no se puede olvidar algo fundamental: “Esto es un deporte de equipo, y por mucho que los jugadores hagan buenas estadísticas, si el grupo no está compenetrado y tirando para el mismo lado, no estamos haciendo nada, y sí ganaremos un partido o dos, pero cuando las cosas se compliquen necesitamos el aporte de cada uno, de cada jugador, de cada compañero, que al final del parito demostremos que como equipo sumamos más que individualmente”. Por eso, de Ibiza saca dos lecturas: “Positiva por remontar jugando como lo teníamos que haber hecho desde el principio, y negativa por dejarnos ir dos sets”.

A Parres le parece que es jugar con fuego: “Los dos primeros sets no jugamos a nada y el sábado conseguimos remontar, peor llegará la ocasión en la que no sea posible y se nos escape”. Ya no hay opción al error: “Ahora borrón y cuenta nueva, como todas las semanas, y tras sacar conclusiones vamos a Palma, que no sé cómo lo va a enfocar el mister, si un poco a la Copa, a cosas que tengamos que trabajar, o si solo centrado en el rival y situación de liga”. En todo caso, ambas cosas se mezclan por la cercanía de fechas: “Si conseguimos la victoria sería un plus para llegar motivados a Copa, con energías renovadas, y si pierdes, es más difícil cambiar el chip y puede afectar, así que hay que ir a por todas”.

Palma “es un equipo muy duro, con jugadores muy buenos, y va a ser complicado vencer allí, pero es bueno para el espectáculo del voleibol”. El mismo que se pudo disfrutar en el Moisés Ruiz con la fiel afición que nunca falla: “No solo en este partido, pero es cierto que coincidía con el fútbol y puede que algunos seguidores a los que les gusta el fútbol se fueran, si bien hubo mucha gente y es de agradecer muchísimo que esté a la gente que viene regularmente y también a la que gente que no viene pero que se está enganchado al voleibol con nosotros, que lo está descubriendo y están viniendo al pabellón, lo que nosotros tenemos en cuenta y nos ayuda mucho en los partidos”.

Por lo tanto, primero Palma, “un equipo ante el que puedes perder perfectamente si no das tu mejor versión”, y solo después Barcelona: “Del Barça no me gusta todavía pensar porque habrá tiempo la próxima semana, si bien hay que tener claro que aunque haya perdido esta semana contra Mediterráneo en Castellón, sigue siendo muy buen equipo, y si no jugamos a nuestro mejor nivel, cualquier equipo de la liga nos puede poner en apuros; por eso siempre digo que hay que empezar por nosotros mismos y después esperar a ver qué puede hacer el rival; en una competición como la Copa, a un partido, puede pasar cualquier cosa, y si no hacemos lo mejor desde el principio…”.