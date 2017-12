"Si hay que ir a la guerra, yo quiero a mi lado gente como Lucas"

-¡cuánto tiempo sin hablar cono usted! Me imagino que sigue ligado a su mundo, el fútbol.

-Sí, por supuesto, llevo toda mi vida con el balón. Ahora estoy en el Xerez Deportivo FC y estoy encantado de este proyecto.

-Hasta allí se llevó al almeriense Aziz.

-El hecho de estar en distintos sitios te permite dejar amistades y así tener contacto para controlar diferentes futbolistas. Sigo teniendo muy buena relación con gente del Almería y me hablaron muy bien de sus características: su desmarque y su facilidad goleadora. Es un chaval que va a tener una gran progresión, en este momento no está jugando mucho porque ha venido a un líder, donde hay gente experta en la categoría. Cuando se den las condiciones que él necesita, espacios para correr, va a jugar mucho.

-Veo que le marcó Almería.

-Mi vida futbolística se resume en tres sitios especiales para mí: Sevilla, Almería y San Fernando. Tengo muy buen recuerdo y guardo buenos amigos que me mantienen informado de todo.

-Imagino que sigue la actualidad de la UDA.

-Día a día.

-Toca sufrir más ahora que cuando usted estaba aquí.

-Yo estaba con Lucas Alcaraz, que me lo daba todo mascado, me explicaba el método, el por qué del trabajo. Al final, la confianza en uno mismo depende de saber lo que uno debe de hacer. Ésta es una de las ventajas que tuve en esa etapa y que seguro que la tienen los jugadores que ahora mismo dirige Lucas.

-¿Es el entrenador ideal para sacar al Almería del hoyo?

-Seguro. Hay un dato que habla por sí solo: es el único entrenador que ha entrenado todas las temporadas, por algo será. Es una barbaridad. En muchos de los sitios en los que ha estado, lo han fichado secretarios técnicos que antes habían sido jugadores suyos [como es el caso de Corona] lo que habla muy bien de su método de trabajo. Creo que es un acierto cien por cien confiarle el proyecto del Almería.

-¿Fichará gente de su confianza en el presente mercado?

-Lo primero que va a hacer es sacar mucho rendimiento a los jóvenes, caso de Joaquín, Gaspar, Hicham, Pozo... Todo ese tipo de jugadores ganarán mucha confianza con él, Lucas tiene la capacidad para saber asociarlos y ahí es donde va a dar el salto el Almería. Evidentemente, supongo que tratará de mejorar la plantilla.

-Ustedes descubrieron a Aleix Vidal.

-Ustedes no, fue él [risas]. Lucas lo vio claro desde el primer día, él se fija mucho en las cualidades. Esa velocidad y esos esfuerzos tan intensos repetidos constantemente de Aleix eran únicos. Recuerdo un 0-1 precisamente en Chapín, con una carrera impresionante de Aleix de 60 metros a pase de Goitom y que acabó con gol de Soriano. Fue un sprint increíble en los últimos minutos de partido.

-¿Cree que se repetirá el sufrimiento de las últimas temporadas para salvarse?

-Se ha sufrido demasiado y se ha sufrido durante todo el año, puesto que el equipo ha estado siempre en descenso. Ahora se ha salido y eso siempre da un margen de maniobra. Segunda es una división para sufrir, de muchas rachas buenas y malas. Hay que ser paciente, pero tengo claro que si tengo que ir a la guerra, quiero ir con gente que sepa como Lucas Alcaraz.

-Qué curioso que es el fútbol: les cesaron a Lucas y a usted yendo quintos hace unos años y ahora confían en el granadino para salvarse.

-Ese equipo estuvo toda la temporada en promoción, de hecho nos fuimos estando ahí. Son circunstancias de la vida, las decisiones a veces son acertadas y otras, como fue en ese caso, no. Los que tomaron la decisión creían que era lo mejor, aunque se equivocaron. Lo que también saco como conclusión es que si Lucas ha vuelto es porque valoran el trabajo que hicimos. Si todo hubiera sido un desastre, no hubieran vuelto a llamarle ahora. Sinceramente, yo creo que había un trabajo muy bien hecho por parte de un entrenador con mucha experiencia.

-Veo que aprendio mucho de Lucas.

-Claro que aprendí, lo llevo haciendo desde que coincidí con él en mi etapa de jugador. Lucas trata de explicarle al futbolista los motivos por los que se juega de una determinada manera y eso, el que te haga entender el juego, te sirve para poder explicarlo tú posteriormente. Por supuesto que aprendí mucho como segundo entrenador, pero fueron otras cosas: cómo organizar el trabajo, mezclar las parcelas de entrenamiento, cómo dirigir a un equipo... Fueron dos experiencias muy diferentes, que me han llevado a pensar que, para mí, Lucas Alcaraz es el mejor entrenador con el que he estado. Quizás yo sea poco objetivo porque además de darme muchísimo como profesional, es mi amigo, no lo voy a ocultar.

-¿Cuándo volverá Pepe Masegosa por los banquillos del Mediterráneo?

-Ojalá, ojalá sea así y sea pronto. Ya te he dicho antes que yo tengo tres casas: Sevilla, donde estuve trece años como canterano, Almería, donde jugué primero en el Polideportivo y luego en el Club de Fútbol, además de entrenar a la UDA y San Fernando, donde también jugué y entrené en varias etapas. En el mundo del fútbol, por desgracia, mucha gente pasa y no vuelve. Ojalá que yo pueda ir algún día a Almería porque en el Estadio de los Juegos Mediterráneos me siento como en casa.

Lucas Alcaraz y Pepe Masegosa, como técnicos del Almería, en la 2011-12

El sevillano, en verano cuando fue presentado como nuevo entrenador del Xerez Deportivo