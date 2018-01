Las guerreras rojillas recuperan su “espíritu de lucha”

El ISE CB Almería no pudo prolongar su buena dinámica de resultados en el primero de una serie de encuentros complicados frente a rivales de la zona alta, el Centros Único Real Canoe, frente a quien el equipo rojillo, a pesar de realizar una buena defensa, dejando a su rival en solo 62 puntos, encontró serias dificultades para ver el aro (solo 47 puntos anotados).

“No hemos estado acertadas en ataque y ahí están los 47 puntos; en los dos partidos anteriores sí hemos estado más acertadas y hoy no ha sido nuestro día”, explicaba el técnico del ISE CB Almería, Paco Rueda, al término del partido, asegurando que “está claro que en esta liga si no llegas a 60 puntos no vas a ganar partidos”.

A las rojillas les faltó “acierto en el tiro, sobre todo en el tiro exterior”, aunque Rueda se queda del partido con “nuestro espíritu de lucha, no hemos estado afortunadas en ataque pero al menos sí hemos estado bien en defensa”, mostrando como prueba que Real Canoe, “a pesar de estar muy acertadas desde el triple, solo nos han hecho 62 puntos, no 80 ni 90”.

Partidos para seguir creciendo, en palabras de Paco Rueda. “Nosotros lo que intentamos es competir hasta el final, a veces ganas y otras pierdes, un día tienes más suerte de cara al aro y otro día no, pero lo importante es no bajar los brazos y seguir trabajando”, comentaba el técnico, convencido de que “nos tiene que servir para próximos partidos porque esto no se acaba aquí, la próxima semana tenemos otro partido y a la siguiente otro y cada partido nos debe servir para seguir creciendo”.

También lo serán los siguientes: el líder invicto Spar Gran Canaria (16 victorias en 16 partidos) será el próximo rival de las almerienses y luego seguirán el Valencia Basket, tercero con ocho triunfos consecutivos, y Laboratorios Ynsadiet Leganés, segundo clasificado.

En estadísticas, Alicia González es la cuarta máxima anotadora de la liga con 17.1 puntos por partido y novena en valoración con 17.4; con Conchi Satorre siendo la mejor anotadora entre las jugadoras sub’22 con 11.3 puntos y novena en los apartados de balones recuperados (1.8) y faltas recibidas (3.9). Isa Latorre es sexta en la categoría de asistencias con 2.7 pases de canasta por partido.