"No gusta luchar por no descender"

El verano que firmó por la UD Almería un contrato de larga duración procedente de las bases del Manchester City, nada menos que cinco temporadas, Pozo lo hizo pensando verse más pronto que tarde jugando en Primera. No en vano el plantel de hace tres cursos comandado por Sergi Barjuan acaparó una inversión nunca antes vista para la categoría de plata en tierras almerienses.

Aquella apuesta falló con estrépito y derivó en la mediocridad que la entidad arrastra durante las tres últimas temporadas, luchando siempre por eludir la parca de Segunda B. En la línea de su compañero Marco Motta, Pozo admitía ayer que pelear siempre por esa meta no es plato de gusto: "A un futbolista nunca le gusta luchar por no descender. Es algo duro y que cuesta, pero así se han dado estas tres temporadas y lo que he tratado es dar el máximo y mejorar cada día".

El centrocampista malagueño apuntaba a las continuas variaciones en el banquillo como uno de los problemas más recurrentes: "Son situaciones complicadas, con muchos cambios de entrenador, mucha inestabilidad, pero así se han dado y tenemos que arreglarlo en estas jornadas que restan para que el club siga en la LFP".

Con dos campañas más por cumplir y muchas novias llamando a su puerta (en el pasado mercado invernal lo pretendió el Barça B), parece difícil que el Almería pueda retenerlo un año más, si bien él prefiere no abrir todavía ese melón a la espera de lo que ocurra en las cuatro jornadas restantes: "Esa pregunta hay que hacerla dentro de cuatro semanas. Ahora no hay ningún mercado abierto, estoy concentrado en el Almería y quiero salvar al equipo y que nos quedemos en Segunda".

La próxima estación para sellar esa salvación es el Granada, duelo fijado por la propia entidad a través del hashtag #LaHoradelaVictoria como prioritario: "Es un partido muy importante, no creo que definitivo, pero sí clave para el devenir del equipo. Necesitamos de la máxima concentración, actitud y dar el 100% cada uno. También, obviamente, del apoyo de la afición, que sabemos nos va a arropar y llevar a por esos tres puntos que deseamos".

Deteniéndose en el respaldo de la grada, Pozo comprende que nunca se haya llenado el campo a lo largo del presente curso: "Es normal que la gente no se haya enganchado tanto con nosotros porque cuando un equipo está abajo es complicado. Los necesitamos y sabemos que van a estar ahí apoyándonos, daremos el máximo para darle a la afición ese premio de la salvación, que era el objetivo a principio de la temporada".

Renqueante todavía del esguince de tobillo que se produjo ante el Albacete, por el que sigue recibiendo tratamiento de fisioterapia, Pozo aporta la receta para sorprender al cuadro nazarí: "Tenemos que salir a morder con ese empujeque nos dará la afición el primer cuarto de hora, con la máxima intensidad, haciendo un partido rápido, pero a partir de ahí habrá que trabajarlo como los demás. Los dos equipos vamos a buscar la victoria al igual que ocurrió en Tenerife, un partido atractivo con ocasiones para ambos. Lo importante es sacar la victoria, aunque el partido no sea tan bonito".

Por tercera vez a las órdenes de Fran Fernández, las dos previas de forma interina y esta ya con mando en plaza del preparador almeriense, Pozo reafirma que ha sido el revulsivo esperado: "El club lo que buscaba con la llegada del míster era activarnos un poco y creo que lo ha conseguido porque estamos todos metidos y así lo hemos demostrado no encajando estos dos partidos y sacando cuatro puntos, algo muy complicado".