Así se hacen las paces con la afición

El CD El Ejido cerró un bache de cinco jornadas sin ganar, sumando dos puntos de quince posibles, y volvió a la senda de la victoria por la puerta grande tras imponerse con justicia a un gallito UCAM Murcia que no estuvo cómodo sobre el césped de Santo Domingo en ningún momento de un partido redondo de los locales. Los ejidenses, obligados a sumar los tres puntos para evitar acercarse aún más a la zona de descenso, recuperaron su espíritu de la primera vuelta en casa, donde la afición del Poniente no veía un triunfo de los suyos in situ desde el pasado 7 de enero, cuando se goleó al Jumilla (5-0). Los celestes volvieron a mostrar garra, entrega y ofrecieron una imagen de recuperación moral que invita al optimismo en esta recta final de temporada en la que se jugará su supervivencia en la categoría de bronce.

Sorprendió la alineación de Alberto González ayer en Santo Domingo, con Lolo González como central, junto a Javi Hernández, dejando el doble pivote para Velasco y, más atrás, Gabri, que lució brazalete de capitán. El técnico malagueño buscaba más fortaleza defensiva pero sin perder potencia arriba. De hecho, apostó por salir con todo ante los murcianos, con Pino y Samu Corral, escoltados por Carralero y Alfonso. Y el plan le salió mucho mejor de lo esperado a González.

Corría el minuto 7 cuando, tras una cabalgada de Alfonso por banda izquierda y posterior centro al área pequeña, Samu Corral se adelantó a un dormido Javi Jiménez, se hizo con el balón y pasó a pocos metros a Pino, que prácticamente solo tuvo que empujarla ante la mirada de una defensa foránea que había cometido un error garrafal. Los celestes se crecieron tras el 1-0, no dieron opción alguna a un rival que, sobre todo en labores defensivas, estaba totalmente perdido. Así, en el 12', en una contra, Carralero dio un pase hacia el lateral derecho del área del UCAM por donde entraba Corral, que recibió la asistencia, quebró a un defensa y la cruzó al palo más lejano del meta rival.

Los del Poniente estaban ganando con cierta solvencia y, además, convenciendo. Sí mostraron ese espíritu competitivo, esa garra que la grada echaba de menos desde hace un mes en Santo Domingo. Gran partido hasta el momento en defensa y un verdadero quebradero de cabeza en ataque, donde Alfonso, Corral, Pino y Carralero estuvieron permutando muy bien sus posiciones, siendo un verdadero incordio para los defensores murcianos. Estaba causando estragos en la línea ofensiva el CD El Ejido tras el 2-0, pero su oponente empezó a reaccionar, sus delanteros se pusieron las pilas y Víctor García cerca estuvo de hacer el 2-1 en el 25' en la ocasión más clara de los universitarios hasta el momento. Aprovechó una precipitación en la salida de Cristian Arco para meter el miedo en el cuerpo a los celestes, pero no tuvo fortuna.

En la recta final de la primera parte, donde la grada local recuperó el ambiente de conexión con sus jugadores que tanto necesitaban ambas partes, fueron los almerienses los que estuvieron de nuevo más cerca del gol. En el 30' probó suerte Lolo con un remate de espuela en un saque de esquina, aunque la más clara antes de pitar el colegiado el final del primer acto llegaría en el 33'. Corral robó la pelota a un defensa en el área contraria y dio un pase de la muerte a Pino, que falló en el remate cuando ya se cantaba el tercero celeste en un campo de Santo Domingo que disfrutó de lo lindo del juego que estaba realizando su equipo, de su solvencia en defensa y su efectividad en ataque ante un candidato a meterse en el play off que se marchó muy tocado al vestuario. El nuevo planteamiento táctico de González estaba dando más que buenos frutos.

En los primeros compases de la reanudación, los ejidenses mantuvieron esa relativa comodidad ante un oponente que no le estaba creando problemas, pero con el paso de los minutos el UCAM Murcia empezó a enseñar los dientes sobre todo en jugadas a balón parado. Un error en la salida de Cristian Arco casi cuesta al cuadro almeriense el 2-1, un tanto que hubiese metido en el partido a un equipo murciano que probó suerte también en el 59' y 69' de las botas de Abel Gómez. El choque entró en su recta final y el marcador no se movía, el CD El Ejido mantenía su ventaja pero estaba dejando dominar al contrario. Necesitaba hacer cambios González y refrescar el centro del campo. Salieron Echu y Javilillo, siendo el capitán ejidense protagonista en el tercer tanto de los locales en el tiempo extra. En un contragolpe, Javilillo dio una asistencia a Corral, que encaró el área del UCAM Murcia, ganó en fuerza y velocidad al defensor que trató de frenarle y se presentó ante Javi Jiménez para batirle con una ejecución brillante, con un disparo colocado al lugar donde menos posibilidades tenía de llegar el arquero. Sentencia en la prolongación de un encuentro en el que los del Poniente volvieron al camino victorioso, dejaron su meta a cero y, sobre todo, ofrecieron una gran imagen que les sirvió para reconciliarse con una grada que lo pasó en grande y supo agradecer que los suyos se dejasen la piel en el campo en cada jugada.

Cristian H

Emilio Cubo HH

Fermin HH

Gabri HHH

Mango 85' s.c.

Javi Hernández HH

Lolo HHH

Pino HH

Echu 70' H

Velasco HH

Samu Corral HHH

Carralero HH

Javilillo 69' H

Alfonso HHH

Javi Jiménez H

Johan l

Isi Ros 45' H

Kitoko l

Javi Fernández l

Onwu 74' H

Dani Pérez l

Vivi l

Víctor García H

Abel Gómez HH

Gerard Oliva H

Marc Fernández H

Julen 81' s.c.

Urko Arroyo H