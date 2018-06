El hallazgo del campeón

"Es un chico que conocí en el Instituto Azcona, donde trabajo, mientras le daba clases de Educación Física en 3º de ESO. Una de las unidades didácticas que damos durante el curso es el atletismo, donde ponemos salto de altura, vallas y lanzamiento de peso. Vi que tenía unas dotes privilegiadas para la altura y le invité a que viniera una tarde a la escuela Atletas de Almería. Vino, le gustó y en su segunda temporada es el mejor saltador de altura andaluz sub'18. Ha saltado 1'90 y este fin de semana tiene el Campeonato de España con la andaluza". Así define Antonio Zarauz, histórico entrenador de atletismo de Almería, a Bilal Boushib, una joya del deporte local.

Con sólo 17 años, este almeriense ya está batiendo marcas y ni su entrenador sabe donde está su techo. De momento, ha saltado más que nadie a nivel autonómico, lo que le ha valido la cuarta mejor marca nacional. Pero ésta se puede superar, en el Polideportivo Felipe del Valle de San José de la Rinconada (Sevilla), se quedó en 1'90 metros y Zarauz ve que en el Campeonato de España es capaz de poner el listón bastante más arriba.

"Bilal estuvo soberbio en el Campeonato de Andalucía, y a punto estuvo de realizar una auténtica machada al casi saltar también el 1,91 metros. Si no lo hizo fue por no entrar a la batida un poco más rápido y por no tirar de la cabeza atrás estando encima del listón, aparte de por el lógico cansancio de dar tantos saltos seguidos con un sol abrasador. El sábado que viene en Ciudad Real, por su estado de forma, no me sorprendería nada que se fuera por encima de esta marca, dándonos el alegrón incluso de subir al pódium", algo que exige estar al cien por cien porque enfrente tendrá a los atletas más destacados de este momento: "Yo lo veo en 1'95 o incluso por encima de 2 metros. Con eso puede pelear por todo, está estupendo de forma y sé que lo va a hacer muy bien. Me parece una barbaridad, sinceramente, el niño es un portento y tiene una ilusión tremenda. Poco a poco ha mejorado su físico y también su técnica", explica el profesor del Instituto Azcona, que también es el responsable en el Estadio de la Juventud de la Escuela Atletas de Almería: "No puedo estar más contento, lo hago por ilusión de ver a estos niños y ver cómo progresan temporada tras temporada. Tengo muchos campeones en la escuela, pero eso es sólo la punta del iceberg, por debajo hay muchos niños desde los 3 años divirtiéndose con locura desde las cinco de la tarde hasta las nueve de la noche", apunta.

Parece indudable que la ilusión embriaga a Bilal, que el fin de semana tiene por delante todo un Campeonato de España. Sin embargo, en su cabeza hay espacio para el deporte y para los estudios. Zarauz, como buen profesor, le presta mucha atención también a las notas que su pupilo saca a lo largo del curso. "Él es muy responsanble en los entrenamientos y en los estudios, lo compagina muy bien. Si no se toma muy en serio cualquiera de las dos facetas, va a fracasar". En la pista, sus consejos son claros: "Lo primero es disfrutar, disfrutar y disfrutar. A él le gusta muchísimo, se le nota, viene todas las tardes a entrenar al Estadio de la Juventud. A partir de ahí, progresar y ver cuál puede ser su marca. Aquí es fundamental la ilusión, la motivación y el carácter, y él lo tiene. Vamos a ver su progresión que apenas lleva un año y medio".