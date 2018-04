No monta en Fújur pero Gaspar ha escrito otro episodio de la historia interminable del Almería con las lesiones. Ocurrió en la matinal del miércoles en el Estadio. En un momento del partido que Lucas Alcaraz había dispuesto para probar distintas alternativas pensando en la visita del Albacete, Gaspar se tendía en la banda con gestos de dolor. Tras recibir la atención de los fisioterapeutas probaba a continuar con el trabajo, pero las molestias le obligaban a retirarse cojeando.

El veinteañero no era consciente en ese momento de la gravedad de la lesión, rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, tal y como ayer reconocía en declaraciones a los medios del club: "Noté que se me fue la rodilla, intenté seguir jugando, pero no pude. No esperaba que el alcance fuera tan importante. Sufrir esta lesión con veinte años es un palo muy duro para mí, sobre todo cuando me encontraba en un buen momento, teniendo la confianza del técnico para ser titular".

El palo es recíproco y revierte sobre el equipo, que tenía en el canterano a uno de sus efectivos más en forma, tal y como demostró en el Carranza para 'secar' a Álvaro García con sus ayudas defensivas, a la par que se proyectaba en ataque. Y otro problema añadido es el de su sustituto. El preparador granadino tendrá que rescatar del ostracismo a Fidel o Álamo debido a la coincidencia con la baja de Lass para un mes.

El lunes será reconocido por el doctor Pedro Luis Ripoll en la Ripoll y De Prado Sport Clinic de Murcia, y como ha confirmado el propio cirujano, la siguiente semana será operado. La recuperación estará en torno a los seis o siete meses, aunque hasta que no pase por el quirófano no se hará una estimación al respecto, pero en todo caso no estaría disponible hasta finales de año.

Hace poco más de una semana el doctor Ripoll operaba de la misma lesión al lateral derecho Fran Rodríguez, y con anterioridad también intervino a Mandi de la rotura del tendón de Aquiles. Tres graves lesiones que han provocado que estos jugadores dijeran adiós a la presente temporada de forma prematura, sin olvidar la operación de menisco de Tino Costa, en Barcelona, que le tuvo en el dique seco durante cuatro meses.

La relación del Almería esta temporada con las lesiones parece la historia interminable, ya que otros miembros de la plantilla se han sometido a los largos períodos de recuperación por distintas dolencias que en diversos momentos de la campaña han mermado sus capacidades.

En la actualidad son media docena los efectivos que se encuentran en la enfermería. A los casos ya citados de Mandi, Fran y el propio Gaspar, todos ya perdidos para la causa de la permanencia, hay que unir los más recientes de los africanos Owona, Sulayman y Lass.

El central camerunés se rompía a principios de abril el aductor de la pierna izquieda, causando baja durante todo el mes y sumando de este modo su segunda lesión del curso, ya que enero lo pasó en el dique seco igualmente por problemas musculares. El centrocampista gambio Sulayman Marreh, que pasó de no jugar en el Valladolid a jugarlo todo en el Almería, se rompía el sóleo de su pierna derecha para otro mes de baja. El mismo tiempo de recuperación necesitará el guineano Lass tras romperse el bíceps femoral de su pierna diestra. Motta, Morcillo, Verza, Pervis, Álamo, Fidel, Nauzet, Juan Muñoz, Caballero o Hicham también han sufrido lesiones de distinta índole a lo largo de un curso aciago.