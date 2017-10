"No me importa bajar de categoría, estuve en 3ª con el filial de la UDA"

-todavía desembarcando en tierras murcianas.

-Sí, me han acogido muy bien y con mucha ilusión por empezar. Ya he realizado las primeras sesiones para conocer a la plantilla y que me conozcan también a mí. Con las ganas de siempre cuando vuelves al trabajo.

-Un equipo para volver a Segunda División.

-Es un proyecto ambicioso, una ciudad en la que me encuentro muy a gusto y está muy cerca de mi casa. Tiene un gran potencial, un gran estadio y una gran afición. Ésos son los puntos fuertes para haber aceptado este reto.

-¿Qué le ocurre al Murcia?

-Siempre es una suma de muchas cosas, no quiero analizar lo que ha pasado anteriormente. Hay una buena plantilla, hay que trabajarla y sacarle el máximo rendimiento. La dificultad existe porque tienes poco tiempo antes de volver a competir y además tenemos Copa del Rey frente al Barcelona.

-Estaba en Segunda y baja a Segunda, no se le caen los anillos por bajar de categoría.

-No, no se me caen. Hubo un año que bajé incluso a Tercera al filial del Almería procedente del Alavés. Había tenido propuestas interesantes en Segunda B de equipos punteros y no las había aceptado porque la idea era intentar trabajar en Segunda, pero el Murcia puso mucho interés. A mí me apasiona trabajar, me encanta mi profesión.

-¿Se acuerden más de usted en Murcia que en Almería?

-Bueno, he estado en El Ejido y en el filial del Almería. En el Polideportivo Ejido tuve la suerte de estar en sus años buenos y estuve muy feliz entrenando en Segunda. En la UDA no he tenido la oportunidad de trabajar, pero quedan muchos años para que llegue la oportunidad. Lo importante es trabajar, estar contento con uno mismo y ojalá en algún momento entrene al equipo de mi ciudad, para mí sería un orgullo.

-Va a enfrentarse a dos ex, UCAM y El Ejido.

-En todos los sitios en los que he estado sigo conservando grandes amigos, grandes sensaciones. Ahora me toca defender al Real Murcia y lo voy a hacer con todas mis fuerzas y ojalá nos salgan las cosas bien.

-¿Cómo lleva el cambio de la Vieja a la Nueva Condomina?

-Ya estando en el UCAM, sabía del gran potencial que tenía el Real Murcia y el gran apoyo por parte de su afición. Contamos con una gran masa social, un gran campo y una ciudad entera apoyando a un equipo histórico que está en una mala situación. Ojalá podamos conseguir esos objetivos que nos hemos marcado todos y podamos darle al Murcia lo que realmente creo que se merece.

-¿Cómo está viendo a uno de sus rivales, el CD Ejido?

-Muy bien, está trabajando a gran nivel. Todos los equipos en esta categoría tienen sus problemas, por todas las circunstancias que rodean a esta competición tan dura. Hay una gran igualdad, aunque está sacando muy buenos resultados. Ojalá le vaya muy bien, llevo a El Ejido en el corazón porque me trataron muy bien.

-¿Y a la UDA?

-Lo veo como es la Segunda División, todo muy igualado. Puedes ganar dos consecutivos, como perder tres. Tuvo un buen comienzo, aunque en los últimos tres partidos ha logrado un punto de nueve. Lo importante ahora es estar tranquilo, alejarse de los puestos de descenso y estar en una posición en la que la plantilla tenga confianza y no los miedos de años anteriores. Tiene que conseguir la permanencia lo más pronto posible para que todo el mundo se quede tranquilo. Creo que el equipo está trabajando bien y debe de encontrar ese equilibrio y esa regularidad que es necesario en esta categoría tan dura.

-Aunque esté en Murcia, supongo que su escuela de fútbol seguirá funcionando.

-Por supuesto, tendrá su funcionamiento normal. Además, estoy cerca de Almería y seguiré viviendo el día a día de la escuela. Tenemos nuestros coordinadores y entrenadores, y todo seguirá su transcurso porque está ya iniciada. Estamos inmersos en este pequeño club que hace cinco años que iniciamos y cada temporada tenemos más niños, las cosas se están haciendo mejor. El problema es que no tenemos los espacios que nos gustaría tener, pero pese a ello estamos muy contentos porque cada vez tenemos más niños en la escuela. Trabajamos con todo el cariño y con toda la dedicación de profesionales y amantes del fútbol.