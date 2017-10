"La inactividad se paga al volver a la exigencia"

-otro reto complicado por las adversidades.

-Eso provoca motivación, tener la posibilidad de reconducir una situación incómoda por la que atravesamos, no dramática pero que nos tiene que espolear al jugar en un campo extraordinario ante un rival bueno. Nos vemos capaces de competir bien, sin ningún temor y con valentía. Los puntos de motivación o energía son buenos para encarar un partido de este tipo.

-Las lesiones son inevitables, pero ¿influye el hecho de que muchos jugadores viniesen de estar parados o sin ritmo?

-Puede ser una causa, por qué no, tras unos periodos de inactividad se paga volver a la exigencia algunas veces. El año pasado cuando llegamos ya comenté que íbamos a aumentar muchísimo los niveles de exigencia para reconducir una situación torcida y nunca los hemos dejado de lado. Eso se paga con más o menos molestias durante la temporada, ni más ni menos que otros equipos, pero no entendemos otro camino que no sea ese pese a los inconvenientes que pueda derivar. Ha coincidido que son esos jugadores, pero si hubieran sido otros las bajas serían igual de importantes. Tratamos de solucionarlo y nuestro trabajo es que todos respondan por todos.

-Por el contexto, ¿cree que para ganarle al Sporting hace algo más que fútbol?

-Un partido de fútbol engloba otros conceptos. Obviamente tenemos que tener claro a qué jugar, cuál es nuestra estructura, idea e intención para tratar de llevarla al campo con errores y aciertos. A eso hay que añadirle emoción, pasión, empuje, sobreponerse a situaciones en las que el rival aprieta mucho, reconocer cuándo el rival te deja espacios para aprovecharlos... Para ganar en Segunda, no ya en El Molinón, hay que poner todo eso al máximo, desde el cuerpo técnico a los jugadores. Así nos acercamos a la victoria. Ellos llevan buena dinámica y son competitivos, pero enfrente en cuanto a ilusión por reconducir una situación torcida, no va a faltar. La sensación en los entrenamientos otra vez es extraordinaria, pero hay que ponerla en el partido y creo que estamos capacitados. Hemos hablado a nivel colectivo e individual y me muestran mucho interés por todo lo que hacemos. No somos tan diferentes a esos cinco primeros partidos de Liga y daremos un paso adelante.

-Herrera le dio un toque a los suyos por falta de intensidad...

-Los jugadores tienen claro qué queremos de ellos con balón, sabiendo que enfrente hay equipos con diferentes posibilidades de ataque que hay que saber reconocer durante el partido. Eso lo tenemos más allá de acertar o fallar, pero debemos completarlo con situaciones definitivas como que a nivel defensivo hace tres semanas que incidimos más en el estar juntos. Eso nos da más confianza y solidez y en ese sentido hemos mejorado mucho. En el área contraria detectamos que llegamos muchas veces por dentro o por fuera, pero en los últimos metros no acabamos de creernos que en las segundas acciones se puede hacer gol y también se ha incidido en eso.

-¿En qué medida durante esta mala racha ha echado de menos la figura de Lozano a su lado?

-No solo en estos cinco partidos, desde el inicio de Liga... (titubea) Está con nosotros. Aunque no lo veáis aquí, yo hablo con él porque trabaja para el club y nos da informes de muchos partidos que ve fuera. Tenemos una comunicación constante porque nos ayuda para analizar. Es bueno que sigamos conectados, al igual que con Corona, quien está directamente aquí. Hay un buen grupo de trabajo y todo lo consensuamos para que funcione tratando de ir en la misma línea. Al no estar aquí no lo vemos tanto, pero la comunicación es permanente.

-¿Qué Sporting se espera en El Molinón?

-En casa es un equipo de mucha intensidad ofensiva. Intenta llevar el balón rápido lejos de su portería y acumula jugadores al límite de mucha calidad, velocidad y viveza en las segundas jugadas. Eso obliga a un buen equilibrio defensivo y buenas coberturas ante las disputas. Llegan al área con muchos efectivos y eso se responde con contundencia defensiva. Defentivamente son compactos, pero dejan espacios que buscar en transiciones rápidas. Van a poner intensidad ofensiva y tendremos que responder a nivel defensivo.

-¿Cómo de cerca o lejos están Álamo y Trujillo de tener minutos?

-No lo sé. A mí me sabe mal por ellos, por el trabajo que hacen insistentemente y en silencio, sin protestar, todos los días. Quizá merezcan algo más de lo que les ofrezco, pero hay una línea en la que tengo que elegir para cada partido lo más adecuado y me siento tranquilo porque hay bajas, pero miro y veo a jugadores comprometidos. Perseverar es la única forma de ganarse un puesto.