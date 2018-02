"Desde infantiles no conseguía un hat-trick"

-Ha vuelto a enchufarse el filial después de un final de año irregular.

-Desde pretemporada estamos mentalizados para estar arriba. Todas las semanas trabajamos al máximo para alcanzar ese premio al final de año.

-Cada día está más caro el mantenerse en los puestos de ascenso.

-El míster siempre nos recuerda que esta categoría es muy complicada, podemos ganar a cualquier equipo, pero también podemos perder. Nosotros estamos preparados para seguir así.

-¿Qué tiene el míster que todo el mundo lo alaba?

-Siempre nos exige mucho, nos hacemos competir al máximo por el puesto, no regala nada a nadie. Eso hace que la gente esté enchufada cada fin de semana.

-En todos los partidos, Chema se alza como protagonista.

-Este año estoy aportando muchos goles y asistencia. Es algo que trabajo mucho, en lo que me esfuerzo. Lo más importante es ayudar al equipo al máximo para cumplir los objetivos.

-¡Qué mejor para ayudar que con tres goles!

-Hacía mucho tiempo que no conseguía un hat-trick y me vino muy bien porque a nivel anímico estaba algo bajo por unos problemas musculares. La verdad es que me fui muy contento del encuentro.

-¿Desde cuándo no conseguía un hat-trick?

-Pufff... ni me acuerdo. Creo que desde que era infantil no lo conseguía.

-¿A quién fue la dedicatoria?

-Especialmente a mis amigos de Sevilla, que vinieron a ver el partido. Me hizo mucha alegría verlos, sobre todo ahora que como he dicho estaba un poco fastidiado por unas molestias.

-Chema es mediapunta y el equipo juega a su ritmo.

-Tengo muchos compañeros con los que me asocio bastante bien y con ellos todo es mucho más sencillo. Me siento muy cómodo con la gente de arriba y con los que se encargan más de defender. Todos aportamos nuestro granito de arena para seguir sumando por el bien del equipo.

-Se entiende muy bien con Óscar, Corredera, Darío, Sekou... con toda la gente de ataque.

-Desde el primer momento, me he entendido muy bien. Ya en pretemporada lo notaba y conforme va pasando la temporada, todo va mejorando y eso se nota sobre el césped.

-Ante el Martos se logró una gran goleada en el Mediterráneo, pero al filial le ha costado jugar en el estadio principal.

-Esta semana hemos estado muy mentalizados para que no pasara lo mismo de otros partidos. El míster nos lo trasmitió y el equipo salió a por todas. La verdad es que se vio, en la primera parte prácticamente teníamos el encuentro cerrado.

-Hay mucho nivel en los equipos de la zona alta.

-Cualquier equipo te mete en aprietos y lógicamente los de arriba tienen mucha calidad. Nosotros tratamos de contrarrestarlo de la mejor manera, vamos a poner todo de nuestra parte para seguir arriba.

-Este fin de semana visitan al Villacarrillo, un partido típico de la categoría: campo pequeño y mucha presión.

-Estamos bien fuera de casa, nos estamos sintiendo bastante cómodos con nuestros juego. Pero sabemos que no nos podemos relajar aunque sea un rival de la zona baja.

-Se le nota cómodo en esta ciudad.

-Es mi tercer año en Almería, estoy muy a gusto. El clima es sensacional, desde el primer día en que llegué a la ciudad me he sentido fenomenal.

-¿Y el primer equipo, para cuándo?

-Estoy a disposición del míster, siempre trataré de aportar si me dan la oportunidad.

-Supongo que le haría ilusión.

-Es un premio para cualquiera de nosotros. Yo voy a seguir trabajando al máximo para cuando me llegue la oportunidad.

-¿Ganas de seguir creciendo en la UDA o el futuro está fuera?

-Yo estoy tranquilo aquí, no he tomado ninguna decisión. Estamos hablando con el club y al final de temporada veremos cuál es el futuro.

-¿Cómo sobrevive un mediapunta de tanta calidad como usted en una categoría donde se dan tantas patadas?

-Es mi segunda temporada en Tercera División y poco a poco voy cogiendo experiencia. El año pasado sí que me costó, pero ahora veo que estoy mejorando y creo que los resultados van llegando.

-¿Ningún guiño del Betis o del Sevilla?

-No ha habido ninguna propuesta, yo estoy a disposición del Almería.

-Arriésguese: ¿jugará el filial la fase de ascenso?

-Todo el equipo está motivado para estar ahí, el cuerpo técnico también, pero se encarga de ponernos los pies en el suelo y recordarnos que nuestro objetivo es formar jugadores para que lleguen al primer equipo. Lo que está claro es que jugar de nuevo la promoción de ascenso es un premio para todos, un sueño.

-¿De qué dependerá?

-Del trabajo diario. Por ganar un partido no se nos puede ir la cabeza, no podemos mirar muy lejos, hay que pensar en el partido a partido.