"El informe de la UCI ha sido muy positivo"

-Veo que le acaba de llegar el informe de la UCI [estaba a buen recaudo, en una repisa de una estantería, con el sobre perfectamente abierto por uno solo de los lados]

-Sí, nos lo acaban de remitir y he de decir que estoy francamente contento. El informe ha sido buenísimo, nos pone una nota muy alta en seguridad y destaca también la capacidad organizativa. Tengo que agradecer el gran trabajo hecho por la Guardia Civil y por todos los voluntarios que siempre colaboran con nosotros. Siempre la llegada es el tramo más complicado, por tratarse de un circuito de tres vueltas y por la velocidad que cogen los ciclistas en la recta final, pero Roquetas nos lo facilita todo. Es muy de agradecer también que nos cediera la magnífica plaza de toros para montar aquí todo el centro logístico.

-Imagino que con esta nota no se corre el peligro de perder la categoría como pasó hace unos años.

-No, no. Fue una circunstancia puntual, en la que también influyó el creciente interés por abrirse paso por parte de los países saudíes. Aprendimos la lección, mejoramos y recuperamos la categoría 1.HC, que nos sitúa entre las mejores carreras de un día del panorama internacional. Sólo hay que ver la gran acogida que ha tenido por parte de los medios de comunicación, nos llamaron de muchas televisiones del mundo para pedirnos imágenes de la carrera. Esto es buenísimo para la provincia de Almería, pues suena nuestro nombre por países que son nuestros principales compradores de hortalizas.

-Después de un par de ediciones por su génesis, el poniente, este año se cambió el recorrido.

-La Clásica, como dice su nombre, es de toda Almería. Es cierto que le tenemos especial cariño al Poniente, porque por allí se empezó a correr como Ruta de Las Hortalizas, pero toda la provincia se vuelca con la carrera y se merece disfrutar de los mejores corredores del pelotón. Este año hubo subidas muy bonitas y disputadas, creo que acertamos en el recorrido. Y permíteme que insista en la llegada, puesto que Roquetas es uno de nuestras banderas y siempre lo organiza fenomenal.

-Veo que me destaca los puertos. ¡Qué fantástico papel hizo Cristian Rodríguez ante su afición!

-Tenemos un fantástico corredor en ciernes. Es un ciclista que sabe sufrir encima de la bicicleta, que se ha hecho a sí mismo por las carreteras de Almería y que ha crecido mucho en Italia. Se escapó nada más comenzar la carrera y esa garra que tiene, esa capacidad de sufrimiento y superación, le permitió ganar el Premio de la Montaña. Me alegro mucho por él, a la afición se le vio entusiasmada por su éxito.

-Al que echamos de menos fue a Alejandro Valverde.

-Él me dijo, y públicamente también, que iba a venir a la Clásica. En su pretemporada estaba Almería, pero unos días antes de la carrera el Movistar me envió el listado definitivo y no estaba. Son decisiones de equipo, venía de superar una lesión y aunque ya estaba recuperado, sus técnicos prefirieron resguardarlo para evitar sobrecargas.

-Veo que prosigue con su jornada laboral diaria, pero no me puede engañar, ya está organizando la próxima edición.

-Sí, claro. Desde que terminó la carrera, ya nos pusimo a pensar en la siguiente. Por eso el informe de la UCI es tan bueno. Quiero destacar el gran trabajo que hace todo el equipo organizador de la Clásica. A diferencia de otras, en la que trabaja gente que cobra por ello, aquí es todo altruista y eso tiene más valor. Nosotros tenemos nuestro trabajo y nuestras horas de ocio, las dedicamos a organizar la carrera. Para el año próximo, estamos estudiando la posibilidad de que la retransmita Eurosport, algo que haría subir el presupuesto porque tenemos que producirla nosotros.

-Adelánteme el recorrido.

-Más o menos ya lo tengo pensado, pero primero tengo que hablarlo con los organismos públicos para que den el visto bueno. Lo que sí sé es que Roquetas será uno de los puntos importantes.

-¿Y Almería capital?

-Veremos a ver, tenemos que hablar porque hubo detalles de última hora que no me gustaron