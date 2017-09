"El inicio de la Cultural no es fácil, le tenemos respeto"

-una ocasión más para sacarse la espina de la remontada en El Sadar...

-Todas las semanas son opciones y oportunidades, esta es una más para seguir tratando de sumar, encarando los partidos de fuera de casa con la misma importancia para tener buenas sensaciones, seguir creciendo y posicionarnos bien para que nos dé confianza en el trabajo.

-¿Qué aprendizaje sacan de las derrotas en Soria y Pamplona?

-De todo aprendemos. Ellos son los que lo sienten en primera persona en el campo y quieren ganar los partidos teniendo buenas intenciones, sintiéndose cómodos dentro del esfuerzo y la exigencia que hay que poner. Cuando no logran alguna parte de esos conceptos, se buscan la semana siguiente. Se mejoraron cosas con el Sevilla en zona de finalización y vamos a seguir persiguiéndolas en el siguiente partido. Si buscan ese pique por resarcirse de una situación, pues estupendo. Todo lo que supongan retos para la plantilla nos ayudan a seguir creciendo y que vayan hacia adelante con energía para buscar un resultado final positivo.

-¿Cómo tiene previsto encarar el partido teniendo en cuenta que el liderato estará en juego?

-No creo que un partido de este tipo sea excesivamente importante. Dibuja la situación hasta el momento, pero poco más. Encaramos los partidos estudiando al rival e intentando hacer sobre el campo mecanismos que les hagan daño, dentro de nuestra idea y esctructura de juego. No cambia este partido, intentaremos darles sentido a esas posesiones que queremos tratando de acelerar el juego en la fase en la que te acercas al gol y en ese proceso estamos. Eso es lo que queremos y perseguimos todas las semanas.

-¿Uno de los objetivos es evitar las desconexiones?

-En un partido es difícil no tener desconexiones. Si se une eso a cuando marcas un gol, se miden los partidos por desconexiones en vez de por goles. Pueden venir aún ganando. Con 3-0 el otro día las tuvimos. Nos pasa a nosotros y al Borussia Dortmund, a los equipos de altísimo nivel. Son fases del partido en las que el rival te exige y seguro que el viernes va a pasar también porque el rival es bueno, sabe a lo que juega, lo trabaja, lo entrena, lo persigue y confía en ese trabajo. Trataremos que en esos momentos no recibamos gol, que es cuando pasas más apuros. Más allá de eso lo encaramos como todos, tratando que el rival no te haga daño y se lo hagamos a él. Confiamos en que todas las buenas ideas de estructura posicional y posesiones las vayamos mejorando y llevando cada vez más lejos de nuestra portería. Si encima somos capaces de aprovechar con velocidad y ritmo los espacios que el rival nos deja, iremos a mejor. Eso es lo que perseguimos a intentaremos hacer.

-¿Le sorprende el atrevimiento de un recién ascendido como la Cultural Leonesa?

-La propuesta de la Cultural es clara y le está yendo bien. Tiene mucho mérito ascender de categoría y, aunque ya tiene jugadores con experiencia, no es fácil tener un inicio clasificatorio así, que dice mucho de lo que está consiguiendo en los partidos, más allá de que lo haga al final o al principio. Es muy respetable y la idea que tiene es crecer alrededor del balón, del buen juego posicional e intentar general ocasiones de gol. Lo hace, pero como cualquier equipo también tiene sus defectos, como nosotros. Estarán en el proceso de corregir eso porque si generas y no te generan acabas líder. Eso es complicado porque toda estructura de juego tienes sus pros y contras, si es atrevida más. Si sufren atrás y han encajado goles habrá que intentar generarles ocasiones de gol. Te van a dominar por momentos y te generarán ocasiones por la calidad que tienen, pero hay fases en las que dominarán ellos y otras que dominaremos nosotros. La diferencia puede estar en ese último tercio del campo, en el que se produce esa aceleración, ritmo e intención de llegar al área y hacer daño.

-¿Ir quintos motiva extra?

-En cuanto a la situación clasificatoria, nos hace ilusión vernos lo más arriba posible y saber que podemos ir más arriba todavía. Somos conscientes que el rival también, por tanto máximo respeto y paciencia a cualquier situación que se dé. Sí es verdad que nos gusta más vernos con la posibilidad de ser líder que no estarlo, a nosotros, y seguro que a la afición y a los jugadores. Nos marcamos pequeños retos semana a semana para estimular la ilusión de los jugadores y ver que cuando se pasa por situaciones malas hay que apretar mucho para poder revertirlas y cuando son buenas hay que seguir apretando para intenar mantenerlas o mejorarlas. Esa es nuestra forma de trabajar y lo que intentamos transmitir a los jugadores. Todo lo que genera ilusión vamos a ir a por ello, que no puede ser esta vez y es otra, puede ser, pero esta es la más inmediata y vamos a por ello.