Trujillo: "Me juego el pan de mi hija"

El sábado durante 90 minutos se decidirá en el Anxo Carro de Lugo el futuro de muchos profesionales. Ángel Trujillo, que sabe lo que es escalar hasta a la liga profesional desde las catacumbas del fútbol, advertía ayer de las consecuencias de caer a Segunda B: "Es el partido más importante que voy a jugar. Más que un ascenso a Primera o un descenso a Segunda, que es duro, pero estás en la LFP. Subir a Primera es muy bonito, pero bajar a Segunda B es como empezar de cero cuando estaba en el filial. Siempre luchas por un lugar en una liga profesional, pero económicamente para toda la ciudad, el club, la prensa y todo el mundo Segunda B, con todos mis respetos, es mala".

El central madrileño se mostraba muy gráfico a la hora de valorar las repercusiones de perder la categoría de plata en su caso particular: "Mayor motivación que evitar un descenso no hay. Yo tengo contrato el año que viene, mi familia vive de esto y no quiero bajar a Segunda B. Me estoy jugando el pan de mi hija y voy a darlo todo para que el equipo gane esta semana, creo que mis compañeros igual". Tras coincidir con Francisco en el filial durante el curso 20112012, Trujillo reconoce que el actual técnico del Lugo tiene ante sí una papeleta: "Somos profesionales y para él tiene que ser duro porque es almeriense y quiere a este club. Es lo que es como entrenador y jugador gracias a este club y tiene que ser difícil. Pero es un profesional más y como entrenador del Lugo tendrá que hacer un buen partido".

En la nómina del conjunto gallego figuran igualmente excompañeros de vestuario como Azeez, Chuli o Cristian Herrera y el zaguero unionista tiene la certeza de que saldrán a ganar: "Espero a un Lugo que salga a tope. Imagínate que tuvíeramos el trabajo hecho y el partido fuera del revés. Si me tocase jugar saldría a darlo todo porque el año que viene quiero jugar y si no tengo contrato ir a un buen equipo. Fran como entrenador puede tener opciones de irse a otro equipo si no sigue en el Lugo y todo el mundo busca hacer un buen papel. Saldrán a ganar, como es normal".

Consciente de la tensión del encuentro, Trujillo recuerda a quien no esté preparado que mejor dé un paso al lado: "Hemos jugado partidos importantes en estas situaciones y el que tenga nervios que se quite de en medio. Es un partido para quien quiera estar, para hombres, y me repito pero hay que dar todo lo que tengamos y morir en el campo. Ya no hay otra semana ni nada más, es esto o para abajo". El plantel sabe que cualquier vía de salvación pasa por ganar y esperar: "Miramos todas las combinaciones, pero el problema es que pensemos que en otros campos se vayan a dar resultados y vayamos con una relajación que no puede existir porque el Lugo tenga ya su trabajo hecho y luego perdamos o empatemos. Todo pasa por ganar y mirar otros resultados confiando en la profesionalidad de todos los equipos y jugadores".