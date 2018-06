13 jugadores en nómina

La limpieza en el vestuario va a ser obligada y en profundidad. Tres días después de obtener la agónica salvación por tercer año consecutivo en la última jornada, la dirección deportiva rojiblanca empieza a ponerse manos a la obra para edificar lo que debe ser un nuevo proyecto alejado de la mediocridad de las campañas precedentes.

La toma de decisiones, no obstante, podría dilatarse hasta que la actual directiva quede remodelada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas que hay convocada para el próximo 19 de junio, ya que uno de los puntos más importantes del orden del día recoge la revocación de cargos y nombramiento de nuevos consejeros.

Hay un margen de dos semanas por tanto para hacer balance de una temporada para olvidar y que la Comisión Deportiva presente los informes de rendimiento pertinentes de todos los miembros del plantel unionista. Una vez analizada toda esa información será hora de ir adoptando decisiones a nivel deportivo.

Como quiera que el verano pasado se apostó por la política de cesiones y vínculos de corta duración, apenas la mitad del plantel tiene contrato en vigor, en concreto 13 futbolistas. A otros siete le expira el plazo de cesión concedido por sus respectivos clubes de origen y hay cuatro casos que cumplen contrato.

Es la línea mejor cubierta del equipo y uno de los escasos aciertos de la dirección deportiva el pasado verano. René se ha erigido en un pilar decisivo en la permanencia con sus decisivas intervenciones una jornada tras otra, al punto de disputar las 42 del campeonato de principio a fin sin perderse un solo partido. Curiosamente veía la quinta amarilla en Lugo por protestar el inexplicable penalti señalado por Cordero Vega en su intento de despejar de puños.

El protagonismo de René le ha restado oportunidades a Fernando, pero el meta murciano ha sabido cumplir a la perfección su rol de segundo espada. Solo disputó la ronda copera en Cádiz debido a la prematura eliminación del torneo del KO, pero en la entidad están bastante satisfechos con su comportamiento y su profesionalidad en los entrenamientos, siempre al quite para que René no bajase la guardia ni cayera en relajaciones.

Es la línea más nutrida de efectivos, teniendo cubiertas casi todas las posiciones por duplicado salvo un carrilero zurdo y un central, circunstancia que se solventaría en caso de acometer la renovación del capitán Morcillo (si acepta continuar tras tres años como rojiblanco tendrá que ser a la baja), así como la hipotética ampliación del préstamo de Pervis Estupiñán. El ecuatoriano ha ido claramente de menos a más y por edad (apenas cuenta con 20 años), muestra un gran potencial de crecimiento, con lo que no se descarta solicitarle al Watford una nueva cesión.

El resto de demarcaciones en la zaga están completas. Cabe recordar que Nano renovó de forma automática por un año más al disputar un determinado número de encuentros, mientras que a Motta le queda un año más de vinculación y Fran Rodríguez firmó por dos temporadas, restándole una más, a cumplir una vez restablecido de la grave lesión de rodilla que sufrió. El eje de la retaguardia cuenta como líder indiscutible con el canterano Joaquín, que conforme pasa el tiempo va ganando experiencia y jerarquía, además de Owona y Trujillo, con un año más cada uno. La decisión de la entidad pasa por renovar a Morcillo o, en su defecto, buscar un perfil de central con mayor peso especfício que el plantel no tiene en la actualidad.

El futuro de la UD Almería vendrá determinado en gran medida por el acierto o fracaso en las contrataciones para la sala de máquinas, que requiere una remodelación en profundidad. Es un hecho que Rubén Alcaraz no seguirá. El mejor recuperador de la categoría y pichichi del equipo con nueve dianas ha despertado el interés de clubes de Primera como el Eibar o punteros de Segunda como el Deportivo, sin descartar que el Girona, propietario de sus derechos, lo reclame para el curso venidero.

Otro toro que lidiar es el futuro de Pozo, más fuera que dentro del Almería pese a restarle dos años más de contrato. El malagueño considera que su etapa se ha agotado y busca destino. Mandi no seguirá, insatisfecho con la oferta de renovación ofrecida, y Verza probablemente siga sus pasos, al no ofrecer el rendimiento esperado cedido por el Levante. Si bien el oriolano es recuperable por su conocimiento de la casa, quienes no continuarán son Javi Álamo ni Tino Costa, marcados por su pobre papel este curso.El mismo precepto se le aplicará a Soleri y Lass.

Con este panorama, solo el extremo zurdo aparece relleno con Fidel y Gaspar, que debe superar otra lesión de larga duración. Eso indica la necesidad de contratar al menos dos extremos diestros, dos mediapuntas y entre tres y cuatro mediocentros, en función de si se opta o no por negociar con el Watford retener a Sulayman y los canteranos que puedan subir del filial.

Sin duda acertar con un '9' que tenga gol será de nuevo el gran caballo de batalla tras los fiascos este curso de toda la terna de arietes. Entre Caballero, Juan Muñoz, Soleri y Hicham apenas han materializado una decena de tantos. Lo previsible y lógico es que sevillano e italiano regresen a sus clubes de origen tras un infructuoso préstamo, si bien Muñoz se entonó en las últimas jornadas. Con contrato en vigor quedarían el argentino Caballero (un año más) y el hispano-marroquí Hicham, que está en el disparadero por asuntos extradeportivos. Teniendo en cuenta la propensión de Caballero a lesionarse, deben llegar entre dos y tres '9' contrastados.