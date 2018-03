¿Quién jugará ante el PSG?

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se situará mañana ante un enorme sudoku para decidir a quién alinea ante el PSG en un partido crucial para la temporada de los blancos, una decisión que puede marcar el futuro de su equipo y el suyo propio.

Zidane podrá contar con todo el plantel a su disposición después de contemplar ayer con agrado cómo Modric y Kroos se incorporaban al grupo después de superar sendas molestias. Lo que viene a complicar el puzzle. Según informó el club blanco en su página web, "Modric y Kroos se ejercitaron al mismo ritmo que el grupo" después de superar diferentes problemas físicos. Precisamente, ambos se lesionaron en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el PSG, disputado el 14 de febrero y finalizado con triunfo del Real Madrid por 3-1. Modric sufrió una lesión muscular y Kroos padeció un esguince de ligamento lateral externo en la rodilla izquierda. Ahora la cuestión es ver si ambos están aptos para un partido tan trascendente como el del martes en la capital francesa.

A día de hoy, la tesis es que lo más probable es que sólo uno de los dos esté en las condiciones apropiadas de entrar en el equipo. Posiblemente sea Kroos. Una lesión muscular como la de Modric corre siempre más riesgo. Pero lo cierto es que se incorporaron al grupo antes de lo previsto. Su técnico no les esperaba hasta el mismo día de viajar a París. "Sabemos la importancia de Kroos y Modric, lo que han hecho en este equipo. Tenemos que mirar el partido del martes y ver con quién vamos a llegar", explicó Zidane tras el partido del sábado.

Dado que Marcelo ya reapareció en el triunfo blanco 3-1 ante el Getafe, Zidane podrá disponer de su defensa favorita, incluyendo a un Carvajal que se perdió el primer encuentro por sanción. El rompecabezas llega con la composición de la zona ofensiva y más concretamente una cuestión básica: si jugarán Bale, Benzema y Cristiano. Ahora mismo, Bale es la pieza más inestable del tridente, toda vez que Benzema, esté mejor o peor, es siempre un favorito de Zidane. El galés no jugó en la ida y se generó todo un debate en el que incluso se aseguró que el británico estaba viviendo sus últimas semanas como jugador del Madrid. Ante el Getafe marcó un gol, tuvo otras dos ocasiones muy claras y jugó desde el inicio, lo que no es necesariamente un signo de que vaya a jugar mañana. ¿Y si Zidane reservó a Marco Asensio para la Liga de Campeones? Por otra parte, Lucas Vázquez descansó el sábado después de ser uno de los jugadores más utilizados por su técnico en el último mes y también podría ser titular en París. Lo que no admite discusión es la presencia de Cristiano, quien marcó dos goles ante el Getafe. Se puede decir que en París serán Cristiano y diez más.

Zidane vivirá su primer partido en su país como entrenador, una cita en la que será especialmente vigilado por sus decisiones. Comenzando por una de las alineaciones más difíciles de su todavía corta carrera como técnico.