"No hay llamadas, no tengo confianza con nadie del club"

El entrenador del Lugo, exrojiblanco, Francisco Rodríguez, dijo ayer que pase lo que pase en el encuentro de hoy no serán ni él ni el conjunto gallego los responsables de enviar a la UDA al pozo."Al final no creo que sean el Lugo o Francisco los que manden al Almería al pozo. Esto es muy largo y al final del partido estará cada uno donde debe", comentó.

Respecto al encuentro con el Almería, que llega al Anxo Carro en posiciones de descenso, señaló que "hay muchos equipos pendientes del partido" y recordó que la temporada pasada él estaba "en una situación igual" con el Universidad de Murcia y terminó descendiendo de categoría.

Preguntado por si ha recibido llamadas de Almería, dijo que "he vivido mucho tiempo allí como jugador y entrenador, pero con el club prácticamente no he tenido relación desde que me marché, así que no he tenido llamadas porque no tengo confianza con nadie del club para poder hablar", sostuvo.