Sin margen de error para el Poli Almería en el feudo del Estepona

La competición en el Grupo II de la División de Honor Andaluza senior entra en su recta final, en unas seis últimas jornadas en las que queda mucho en juego todavía, tanto en la parte más alta, donde hay varios equipos con opciones matemáticas aún de dar caza a una de las dos primeras posiciones, como en la más baja, en la que todavía nadie ha confirmado su descenso de categoría pese a que hay conjuntos que están en una situación muy delicada, como son los casos de los almerienses Roquetas y Pavía, que no logran salir de la zona rojilla.

Por suerte, no todos los representantes de la provincia de Almería tienen la soga al cuello, aunque no por ello están ajenos a la necesidad, como le ocurre a un Poli Almería que lucha por dar caza al segundo clasificado y mirar hacia Tercera División. Dos puntos separan a los rojiblancos del Alhaurín cuando quedan todavía 18 por disputarse, lo que obliga a los de Garcés a no cometer errores y esperar un tropiezo de los malagueños de aquí a final de campaña. Así, los rojiblancos viajan hoy al feudo del Estepona sin margen de error alguno, en busca de su tercera victoria consecutiva.