Un medidor de velocidad

Todo en la vida son estados de ánimos y en el fútbol éstos vienen regulados por las victorias. El Almería, cerca de la zona de descenso, llega con la moral por las nubes tras la victoria en Lorca al encuentro frente a Osasuna. Los rojillos viven cerca de las posiciones de promoción de ascenso, pero vienen al Mediterráneo con cierta ansiedad después de mostrarse irregulares en los últimos encuentros. Las paradojas del balón.

Pues bien, los de Lucas Alcaraz esperan incrementar su velocidad hacia la salvación en un encuentro en el que podrían lograr la segunda victoria consecutiva en la presente temporada. La pésima racha de los rojiblancos fuera de casa se terminó en el Artés Carrasco y la oportunidad que se presenta esta tarde en casa es de las que hay que aprovechar. Máxime cuando el siguiente encuentro es ante otro rival directo: el Sevilla B.

Cierto es que Osasuna tiene una gran plantilla, pero hasta el momento no se ha comido a nadie. De hecho, en el partido de ida no habría sido descabellado que el Almería hubiera puntuado en El Sadar. Pero no lo pudo por dos motivos: primero porque el cuadro rojillo tiene una raza especial, un coraje que terminó devorándose a los rojiblancos y segundo porque tienen hasta tres ex y ya se sabe que éstos siempre mojan frente al cuadro almeriense. Hoy precisamente la delantera estará comandada por David Rodríguez y Quique González...

Alcaraz fue muy claro en la rueda de prensa: "Tenemos que dar mínimo un ocho para sacar el encuentro adelante". Es impensable que jugando como en la primera parte de Lorca, los rojiblancos tengan la más mínima opción ante uno de los equipos que más intensidad le mete a los partidos en todo el fútbol español. Por eso, el técnico les ha pedido a sus jugadores que saquen su alma guerrera y combatan de tú a tú a su rival. La batalla, con más músculo que calidad, se librará en el centro del campo y ahí los almerienses pueden tener una baja sensible.

Verza llega muy justo al encuentro y en la sesión de activación de esta misma mañana se tendrá que probar, al igual que Pablo Caballero, que recuperó el olfato goleador en la última jornada. El técnico granadino vuelve a esconder la convocatoria hasta última hora y hoy mismo dará a conocer a los futbolistas que se van a vestir de corto.

Por su parte, Osasuna llega con la única baja del delantero balear Xisco Jiménez, máximo goleador de la plantilla, debido a una rotura en el bíceps femoral derecho, una baja que está notando en las últimas jornadas. Diego Martínez recupera por el contrario al defensa catalán Carlos Clerc y al centrocampista valenciano Rober Ibáñez. Clerc, un fijo en las alineaciones del técnico vigués, volverá al equipo tras cumplir un partido de sanción tras su expulsión en Huesca, mientras que Rober Ibáñez, fichado en enero, previsiblemente será suplente. Diego Martínez, que último la preparación del partido antes de viajar, tiene previsto introducir dos cambios en el equipo titular: Carlos Clerc por Sebas Coris en el carril izquierdo y Borja Lasso por Roberto Torres en la mediapunta.