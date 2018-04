No hay mejor motivo para correr

Quedan todavía cinco días para la Carrera Solidaria de ARGAR y ya hay más de 600 inscripciones formalizadas para tomar la salida en una cita que tendrá lugar el próximo domingo 8 de abril y en la que se espera una participación de alrededor de 1.200 corredores, todo por una buena causa, la de ayudar a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería como este evento lleva haciendo desde hace cinco años. Organizado por Deportes Corre Corre, ARGAR y Colegio Liceo Erasmus, esta quinta edición espera volver a demostrar la faceta más solidaria de la ciudadanía almeriense por medio del deporte.

"En comparación con otro tipo de pruebas, en esta el dinero va íntegro para una buena causa, para los niños de la asociación. No tiene un carácter competitivo, no es lo importante en este caso. Animo a todos los almerienses a que participen, con una carrera de 10 kilómetros para gente que sea más deportista y hay un trazado de 5 kilómetros que lo puede hacer cualquiera, incluso andando, de lo que se trata es de ayudar a nuestros niños de Torrecárdenas", comentaba ayer para este diario el organizador del evento José Daniel Lorenzo, de Deportes Corre Corre, que quiso recalcar que "cada vez vienen más críos, porque van con sus padres que son participantes y tuvimos que organizar pruebas para ellos. Ellos no pagan inscripción, pero son los que más disfrutan y es bueno que se familiaricen con el deporte y con estas causas solidarias desde bien pequeños".

En este sentido, además de los circuitos de 10 y 5 kilómetros, habrá otros de menos de uno para los participantes más pequeños, divididos según sus edades. La carrera principal comenzará a las 10:00 horas y los dorsales se podrán recoger a lo largo del sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 o la propia mañana del domingo de 8:00 a 9:00, en el Colegio Liceo Erasmus, donde estarán tanto la salida como la meta de una cita que se ha convertido en una marca fija en el calendario para los amantes almerienses del running y para muchos otros ciudadanos que también quieren aportar su granito de arena a una causa que bien merece, aunque sea una vez al año, calzarse las zapatillas de deporte.