Lucas Alcaraz optó en su análisis del partido por valorar las cosas buenas que habían hecho los suyos sin ocultar las carencias: "Ha sido un partido típico de la categoría. El equipo ha trabajado mucho y bien y aunque ha habido ocasiones, nos faltó generar más en los últimos metros. Es lo mejorable, porque en el resto del campo el equipo estuvo estable y no se ha encajado. Lo positivo es eso y lo mejorable es que necesitamos generar un poco más".

El técnico granadino hacía hincapié en el proceso de reconstrucción que vive el equip estos días: "Estamos en un momento de transición, recuperando lesionados y con chavales nuevos. No ha habido muchas ocasiones, pero sí que hemos podido haber marcado".

Cuestionado por la lectura del choque realizada por su homólogo en el banquillo numantino, Jagoba Arrasate, quien indicó que los suyos habían sido superiores, Alcaraz no quiso entrar al trapo: "No me gusta opinar de opiniones, es respetable. Cada uno ve su partido y está claro que han tenido situaciones de gol, al igual que nosotros. No me parece que el resultado no haya sido equilibrado a los méritos de unos y otros. Respeto que piense otra cosa".

Con tres días por delante antes del cierre de la ventana invernal de fichajes, Lucas Alcaraz no tiene certeza de que vaya a poder contar con el extremo diestro que demanda después de las llegadas de Soleri para la delantera y de Sulayman para reforzar la medular: "Independientemente de la posición que tenga el equipo, al 9º hay tres puntos y hablo de memoria. Ni nos tenemos que relajar pensando que esto va a ser fácil, ni ponernos nerviosos ahora. Hay que trabajar con la misma tranquilidad e intensidad. El mercado son habas contadas, al margen de la posición, porque el tema del control no nos deja recursos. Vendrá algún chaval o alguna operación que pueda hacerse con imaginación. No cambia el que hubiéramos ganado, perdido o empatado".