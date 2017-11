La miel en los labios

Lo que deciden los nombres propios en el fútbol. En el Estepona pueden dar buena cuenta de ello, o en el Poli pero en sentido negativo, puesto que el portero Diego Rivas primero, y el centrocampista Alonso después, ambos del conjunto malagueño, hicieron volar una victoria que estaba más que merecida y trabajada por parte de los de Jorge Garcés. Mandó el conjunto rojiblanco de pantalón azul durante todo el partido, pero no pudo o no supo matar a su rival en el transcurso de la primera parte, en la que se marchó a vestuarios con un exiguo 1-0 tras cuatro ocasiones claras de gol no completadas.

De todos modos, el Estepona, que solo había sembrado algo de incertidumbre antes del descanso con un córner, tampoco hizo méritos arriba como para subir el 1-1 al marcador, jugándose casi todo el tiempo en su propio campo y con más sensación de encajar el 2-0, como efectivamente sucedió. Pero tenía un arma secreta y contó con la suerte de poder lucirla, ya que el Poli concedió, con el partido totalmente controlado, dos faltas en la frontal. Apareció Alonso, mimó la posición del cuero sobre el césped y lo metió en la jaula por partida doble, ambas en la recta final.

El 2-2 dejó frío a todo el estadio Emilio Campra, injusto, pero la calidad decidió. El Poli, con sensación de derrota pese a ser un empate, buscó algunos centros finales, con la mala suerte de que Domínguez le quitó un claro balón a Ruzzo en la última jugada. Son nueve jornadas sin perder, de hecho, con un sola derrota en todo lo que va de liga, pero el sabor es amargo por perder puntos a razón de cada falta en contra, sin que el adversario hubiera generado peligro.