Casi mil minutos de sequía en los '9'

El tercero en discordia, Hicham Khaloua, convirtió 16 goles en su cesión al filial del Celta de Vigo en Segunda B jugándolo casi todo (2.965 minutos), pero sigue lesionado. Ramis ha probado varios sistemas distintos y en ninguno parecen acomodarse bien sus delanteros, con quienes incluso ha hecho trabajo específico para mejorar una puntería que no acaba de estar bien afinada.

De hecho, sus mejores registros datan del curso 2014-2015, cuando logró 14 tantos en las filas del Sevilla Atlético en el grupo IV de Segunda B. En 751 minutos en el Zaragoza hizo tres goles, los mismos que en el Levante en 296, casi la misma cantidad de tiempo que ya ha jugado con el Almería sin estrenarse aún. Sustituyendo a Caballero ante el Valladolid dejó destellos interesantes, pero no acaba de derribar la puerta para aportar lo que todos esperan de él.

El préstamo del sevillano Muñoz también provocó cierta polémica. Su adquisición se hizo en detrimento de otros nombres que entonces había en el mercado con mejores estadísticas a nivel realizador y, además, vino lesionado, por lo que no pudo realizar la pretemporada al mismo ritmo que el resto de compañeros, lo que sin duda ha lastrado su acoplamiento al grupo. Con solo 21 años (una década menos que Caballero), su contratación se entendió como una apuesta del club por ver si explotaba tras su efímero paso por Zaragoza y Levante, donde no cuajó.

Por citar un ejemplo, el curso pasado Quique González, quien fuera pichichi unionista de las dos últimas campañas (15 y 16 goles, respectivamente) sumaba tres dianas en su cuenta particular tras la décima jornada, que en la décimoquinta ya eran siete, manteniendo una regularidad anotadora hasta final de curso que ayudó en buena medida a la permanencia del equipo en Segunda cuando peor pintaban las cosas.

Corría el minuto 29 de la confrontación con los catalanes y desde entonces los delanteros centro rojiblancos no han vuelto a perforar la portería contraria, sumando, por tanto, 926 minutos sin marcar. La preocupación empieza a cundir en el seno del cuerpo técnico y del vestuario porque no es normal que quienes están llamados a llevar el peso realizador del equipo presenten tan pobre bagaje a estas alturas del campeonato.

Consumido ya el primer cuarto de la competición, con diez partidos disputados sobre un calendario de cuarenta y dos, no puede ser fruto de la casualidad la prolongada sequía goleadora que arrastran los arietes rojiblancos. Pablo Caballero y Juan Muñoz acumulan casi mil minutos de juego entre ambos y solo han logrado batir la meta rival en una única ocasión. Lo hizo el argentino en la primera jornada frente al Nástic y aquel gol sirvió para sumar los tres puntos en liza.

Verza estará un mes de baja por rotura de aductor

Verza, que el pasado domingo tuvo que ser sustituido en el transcurso del partido frente al Valladolid al sentir unas molestias musculares, sufre una rotura en el aductor de su pierna izquierda como han valorado los servicios médicos del club tras las pruebas a las que se ha sometido. El período de recuperación se estima en alrededor de un mes. Por lo que respecta al delantero Pablo Caballero, que también tuvo que ser sustituido, no está roto, pero sí tiene una dolencia en idéntica zona y está pendiente de evolución. En la misma situación se encuentra Tino Costa, con el que no se quiere arriesgar. Ha evolucionado bien de su lesión en el sóleo y todo dependerá de sus sensaciones. Mandi y Morcillo, que no entrenaron el lunes, sí llegarán a la próxima cita. El primero tenía secuelas de varios golpes que recibió frente al Valladolid y el capitán padece una sobrecarga. Ramis recupera también a Pozo tras cumplir sanción, aunque pierde a Fidel, que fue expulsado. Verza y Hicham son bajas por lesión.