El momento de pedir paso para los menos habituales ahorradores

La sinceridad por bandera en Piero Molducci, no ha dudado el italiano en poner sus dudas en torno al Tarragona que vendrá al Moisés Ruiz: "No sé cómo viajará aquí, porque cambia muchas veces el equipo, pero sí sabemos que ha ganado ningún partido, no ha logrado ni un solo punto, así que nosotros jugaremos con la gente que ha jugado menos y vamos a aprovecharlo".

Molducci tiene las cuantas y va a exprimir el tiempo: "Estamos preparando el play off, para el que faltan dos semanas y media, y vamos a ir lo mejor que se pueda". En él sabe que podrá contar, por fin, con Israel Rodríguez: "Después de un año no es fácil empezar otra vez, ha entrenado muchísimo, ha tenido problemas en la primera fase de la recuperación, pero ahora está jugando… no puede al 100%, pero lo está haciendo bastante bien, y es una cosa que tenemos en el equipo con la que antes no contábamos". Da a Palma como rival, si bien no está decidido del todo, y lo afronta con confianza: "El play off es siempre una liga aparte, hay que ganar tres paridos de cuatro o de cinco, y tenemos posibilidades de ir a la final".

Junto a él, un motivado Israel Rodríguez que ante la pregunta de si e un Unicaja campeón ha dado la mejor respuesta posible: "Por supuesto, porque si no, no estaría aquí". Reconociendo el apoyo de sus compañeros, ha catalogado su vuelta "sobre todo como una alegría personal, porque ha sido mucho tiempo de trabajo en solitario, sin el grupo, y la verdad es que estar de nuevo con ellos supone una gran alegría".