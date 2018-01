El mundo del deporte dice "NO"

Cuando la sociedad ha necesitado al deporte, éste le ha respondido con creces. Y Unicaja Almería es de los clubes que siempre se involucran y ponen su grano de arena. Por eso, la entidad que preside Ramón Sedeño quiere mostrar su repulsa a la violencia de géneroy tratará de concienciar a la ciudadanía de que este problema hay que erradicarlo. Ayer fue presentado el 'Partido contra la Violencia de Género y en Apoyo a sus Víctimas', que dispustará el el sábado a las 20:00 ante Mediterráneo en el Moisés Ruiz.

"El compromiso de Unicaja Almería con las personas es absoluto, y lo ha venido demostrando década tras década, ahora que se inaugura la cuarta de su historia. Que no se olvide: 40 títulos no son nada, y una sola vida lo es todo", decía el presidente Ramón Sedeño en la presentación del choque en la mañana de ayer en la Subdelegación del Gobierno. En ese sentido, los lemas del Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja son "certeros y están recogidos en la camiseta que se ha preparado para repartir el mismo sábado entre la afición que acuda al partido ante Mediterráneo, un gran rival ante el que por esta vez no importa el resultado, y que portarán también los jugadores al salir a pista". 'Hay salida', avisa el Gobierno, 'Somos tu red', recuerda la Junta, y 'Pienso en ti', reconforta la Fundación Unicaja.

El pasado 25 de noviembre la Subdelegación firmó un convenio de colaboración con el club "con la intención de potenciar un campaña de sensibilización social sobre un aspecto tan delicado como la es la Violencia de Género", tal y como recordó el subdelegado Andrés García Lorca. "El deporte en general y el de élite en particular debe transmitir valores y cumple una función de publicidad, por lo que es importante que el pabellón esté lleno de aficionados en este partido".

Por su parte, el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Alfredo Valdivia, insistió en que "es importante que el deporte de élite apoye a la sociedad, como decía Piero Molducci", así como que "influir en la gente joven sobre todo es fundamental". Valdivia manifestó que "impulsar la práctica deportiva va a permitir una mejor calidad de vida y a fomentar los valores que son claves para la sociedad".

Finalmente, la Fundación Unicaja, a través de su responsable de la Unidad de Deportes, Ocio y Medio Ambiente, Francisco Alonso, hizo referencia a los tres lemas: "No pueden ser más significativos, ya que van más allá de una simple frase; tratan de concienciar, de unir a hombres y a mujeres ante un problema que se ha llevado este año 2017 a 48 mujeres y 8 menores".